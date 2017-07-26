«Убитые» дороги Екатеринбурга отремонтируют до октября 2018 года

Как сообщили «УралПолит.Ru» в департаменте информационной политики главы региона, в ходе рейда министр и активисты оценили состояние дорог в Екатеринбурге: участок улицы Белинского в районе пересечения с улицей Авиационной, участки дороги по улице Шефская и улице Бакинских Комиссаров.

Эти участки будут включены в программу приоритетного проекта «Безопасные и качественные дороги». В этом году на его реализацию направлено более 2,7 млрд рублей.

«Сегодняшний объезд подтвердил объективность оценки, которая проводится с учетом общественного мнения. Мы с экспертами ОНФ, членами нашей субъектовой группы в рамках проекта “Безопасные и качественные дороги” идентифицировали участки дорог как те, где срочно требуется ремонт. Мы на следующий год будем включать эти объекты в программу комплексного развития, и до октября 2018 года работы по замене дорожного покрытия на этих участках будут завершены», — отметил Василий Старков.

Федеральный эксперт «Дорожной инспекции ОНФ» Дмитрий Цопов отметил, что в Свердловской области активистам и представителям власти удается выстроить обратную связь и оперативно включить самые «убитые», по мнению людей, дороги в план ремонтных работ.

«По итогам рейтинга состояния дорог в 2015 году Екатеринбург занимал 59 строчку. Сейчас мы видим, что ситуация выправляется, и, думаю, что областной центр по итогам этого года будет занимать более высокие позиции. Например, больше всего — 152 голоса — от свердловчан было отдано за участок от Челябинского тракта до Полевого. Мы в ходе рейда увидели, что там ведутся ремонтные работы. Мы также посмотрели объекты, которые находятся на гарантийном обслуживании — это участки по улицам Фурманова, Большакова, 8 Марта, Челюскинцев, проспекту Ленина, Объездная автодорога и другие. И у нас нет серьезных замечаний — эти дороги находятся в хорошем состоянии», — пояснил Дмитрий Цопов.

Как ранее писал «УралПолит.Ru», ранее, 18 июля, глава свердловского Минтранса совместно с экспертами ОНФ совершили рейд по дорогам Екатеринбурга. Тогда в список нуждающихся в ремонте дорог были включены: подъезд к Ново-Свердловской нефтебазе на выезде из города, улица Белинского на участке от Щорса до Щербакова, Щербакова от Белинского до Лыжников, несколько участков улицы Шефская.

Напомним, рейтинг «убитых дорог» ОНФ был составлен по результатам народного голосования на сайте проекта. Любой желающий может загрузить фото нуждающихся в ремонте участков дорог и обозначить их на карте. Сейчас на портале размещено 185 участков дорог почти в 30 муниципалитетах Свердловской области.