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08:34 (мск), источник: Uralpress.ru

Южноуральским фермерам выделят свыше тысячи гектаров земли

Министерство имущества Челябинской области готово предоставить фермерам земельные участки в собственность или аренду для ведения хозяйства в восьми районах региона.

Как сообщили агентству «Урал-пресс-информ» в пресс-службе минимущества, участки расположены в Аргаяшском, Варненском, Каслинском, Карталинском, Нагайбакском, Сосновском, Уйском районах и около Пласта.

Самый большой участок — 464 гектара — находится в Карталинском районе в 1,25 километра по направлению на юго-запад от поселка Локомотивный.

Вокруг поселка Черкаскуль в Каслинском районе предлагается четыре земельных участка для использования в качестве сельскохозяйственных угодий есть. Участки в Пласте и поселке Октябрьский предназначены под сельскохозяйственное производство. В Сосновском районе есть участок для сельхозиспользования площадью 111,8 гектара.

Полный перечень свободных земельных участков, находящихся в государственной собственности региона, размещен на сайте министерства.

«Участки могут быть предоставлены только тем, кто хочет или уже занимается фермерским хозяйством, — пояснил министр имущества и природных ресурсов региона Алексей Бобраков. — Это меры по обеспечению субъектов малого и среднего предпринимательства землей для развития бизнеса».

Добавим, что предоставление земельного участка для осуществления деятельности крестьянского (фермерского) хозяйства возможно без проведения торгов, в случае если на данный участок нет других претендентов.

Предусмотрена льготная выкупная стоимость при продаже без торгов. Цена устанавливается в размере 10%в от кадастровой стоимости и составит от 3 до 10 тысяч рублей за гектар.

Более подробную информацию по порядку и срокам предоставления земельных участков можно получить в отделе управления и распоряжения земельными участками минимущества Челябинской области.

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