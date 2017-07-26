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09:23 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Зарядные станции для электромобилей в Краснодаре будут бесплатными

КРАСНОДАР, 26 июля, ФедералПресс. На Театральной площади в Краснодаре открылась первая парковка с зарядной станцией для электромобилей.

Источник: Администрация Краснодарского края

Блок питания дает ток силой 25 ампер. Электромобиль в этом случае будет заряжаться 1,5 — 2 часа. Стоянка для экологических машин раскрашена в зеленый цвет, при этом иным автомобилям парковаться на этой территории нельзя, сообщает сайт Краснодарского края.

Стоянка и зарядка автомобиля будет совершенно бесплатной. Планируют разработать в Краснодарском крае специальные зеленые зоны, где смогут находиться только экологически чистый транспорт. Также на трассе от Краснодара до Сочи хотят установить через каждые 60 — 70 км зарядные станции. Напоминаем, что в Краснодаре установили первые заправочные станции для электромобилей.

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