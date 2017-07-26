Электрички проследуют по предписанию. Ространснадзор нашел опасными московские пригородные перевозки

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»

Как стало известно «Ъ», апрельская авария в московском районе Кунцево, во время которой столкнулись электричка и пассажирский поезд (за медицинской помощью обратились 30 человек, восемь были госпитализированы), стала поводом для масштабной проверки Ространснадзора. Ведомство проанализировало работу пригородных поездов на московских вокзалах, а потом, обнаружив многочисленные нарушения, перешло к проверке моторвагонных депо Перерва, Домодедово, Апрелевка, Нахабино и Лобня, рассказал «Ъ» источник, знакомый с материалами проверки. По его словам, выявлены многочисленные технические и технологические нарушения работы электропоездов, в том числе тормозных и противопожарных систем.



В Ространснадзоре «Ъ» подтвердили факт проверки и соответствующие результаты.

Другой источник «Ъ», знакомый с ситуацией, рассказал, что поезда ремонтировались формально: акты подписывались, но ремонт выполнялся некачественно.

По его словам, по итогам проверки весь подвижной состав, прошедший ремонт, потенциально может быть отставлен, могут быть закрыты пути моторвагонных депо и запрещены ремонты. Сама служба по итогам проверки выдала предписание, в котором говорится о закрытии ремонта только в моторвагонном депо ТЧ-3 Перерва.

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Перевозками пассажиров на Московской железной дороге занимается Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК, 50% минус две акции у Московской пассажирской компании, связанной с Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, у ОАО РЖД и Московской области — по 25% плюс одной акции). В 2016 году ЦППК перевезла более 540 млн пассажиров, в январе—мае этого года 230,3 млн. По СПАРК, выручка ЦППК по РСБУ в 2016 году — 38,7 млрд руб., чистая прибыль — 81,3 млн руб.

У ЦППК есть как свои поезда, так и арендованные у ОАО РЖД. Как поясняют в монополии, свой подвижной состав компания ремонтирует сама, арендованный — ОАО РЖД. Другой собеседник «Ъ» уточняет, что самый сложный текущий ремонт моторвагонных вагонов ТР-3, при котором восстанавливается их ресурс, ведется формально в депо ОАО РЖД, ЦППК это оплачивает, но получается, что ремонт проводится ненадлежащим образом. В самой ЦППК перенаправили запрос «Ъ» в ОАО РЖД.



В монополии подтвердили получение предписания Ространснадзора и заявили, что «ведется работа по устранению нарушений, разработан план мероприятий». В компании говорят, что уделяют «первоочередное внимание вопросам обеспечения безопасности движения поездов», а за январь—май количество отказов технических средств снижено на 6%. К перевозкам допускается строго только технически исправный и пригодный для безопасной эксплуатации подвижной состав, не прошедшая предрейсовую проверку техника отстраняется от эксплуатации, уверяют в монополии. В 2016 году ОАО РЖД инвестировало 16 млрд руб. в обновление парка пригородных поездов, было закуплено 232 вагона, также был выполнен капремонт 877 вагонов на 2,6 млрд руб.

На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве. | Источник: РИА "Новости"

В монополии подчеркнули, что она постоянно взаимодействует с контролирующими органами, в том числе с Ространснадзором, проводит собственные проверки и подвижного состава, и условий труда.

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В прокуратуре по транспорту, куда также переданы результаты проверки Ространснадзора, на запрос «Ъ» не ответили. В Минтрансе «Ъ» сообщили, что не получали официальных уведомлений о ситуации. В департаменте транспорта Москвы запрос «Ъ» переадресовали в ОАО РЖД.



Юрист правового департамента Heads Consulting Игорь Валуев говорит, что на основании проверки Ространснадзор может составить протокол об административном нарушении и выдать предписание его устранить. Если нарушения создают риски для безопасной эксплуатации транспортной инфраструктуры, имуществу, жизни и здоровью граждан, то не исключается и запрет на эксплуатацию подвижного состава, отмечает он. Прокуратура может возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц, ответственных за техническое состояние поездов, говорит господин Валуев. При крупном ущербе — свыше 1 млн руб.— штраф может достигать 300 тыс. руб. или дохода должностных лиц за один-два года, также может применяться ограничение свободы до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.



Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что ситуация с «номинальными» ремонтами — это вопрос «либо коррупции, либо служебного несоответствия, либо речь идет о круговой поруке в ремонтном комплексе ОАО РЖД и ЦППК». Заказчик не мог не знать, что ремонты не проводятся, полагает эксперт. По его словам, ситуация требует жестких решений:

Можно ожидать, что в ближайшее время полетят головы. Михаил Бурмистров глава «Infoline-Аналитики»