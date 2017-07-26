Электрички проследуют по предписанию. Ространснадзор нашел опасными московские пригородные перевозки

Источник: Фотоархив ИД «Коммерсантъ»
Как стало известно «Ъ», апрельская авария в московском районе Кунцево, во время которой столкнулись электричка и пассажирский поезд (за медицинской помощью обратились 30 человек, восемь были госпитализированы), стала поводом для масштабной проверки Ространснадзора. Ведомство проанализировало работу пригородных поездов на московских вокзалах, а потом, обнаружив многочисленные нарушения, перешло к проверке моторвагонных депо Перерва, Домодедово, Апрелевка, Нахабино и Лобня, рассказал «Ъ» источник, знакомый с материалами проверки. По его словам, выявлены многочисленные технические и технологические нарушения работы электропоездов, в том числе тормозных и противопожарных систем.
В Ространснадзоре «Ъ» подтвердили факт проверки и соответствующие результаты.
Другой источник «Ъ», знакомый с ситуацией, рассказал, что поезда ремонтировались формально: акты подписывались, но ремонт выполнялся некачественно.
По его словам, по итогам проверки весь подвижной состав, прошедший ремонт, потенциально может быть отставлен, могут быть закрыты пути моторвагонных депо и запрещены ремонты. Сама служба по итогам проверки выдала предписание, в котором говорится о закрытии ремонта только в моторвагонном депо ТЧ-3 Перерва.
Перевозками пассажиров на Московской железной дороге занимается Центральная пригородная пассажирская компания (ЦППК, 50% минус две акции у Московской пассажирской компании, связанной с Искандером Махмудовым и Андреем Бокаревым, у ОАО РЖД и Московской области — по 25% плюс одной акции). В 2016 году ЦППК перевезла более 540 млн пассажиров, в январе—мае этого года 230,3 млн. По СПАРК, выручка ЦППК по РСБУ в 2016 году — 38,7 млрд руб., чистая прибыль — 81,3 млн руб.
У ЦППК есть как свои поезда, так и арендованные у ОАО РЖД. Как поясняют в монополии, свой подвижной состав компания ремонтирует сама, арендованный — ОАО РЖД. Другой собеседник «Ъ» уточняет, что самый сложный текущий ремонт моторвагонных вагонов ТР-3, при котором восстанавливается их ресурс, ведется формально в депо ОАО РЖД, ЦППК это оплачивает, но получается, что ремонт проводится ненадлежащим образом. В самой ЦППК перенаправили запрос «Ъ» в ОАО РЖД.
В монополии подтвердили получение предписания Ространснадзора и заявили, что «ведется работа по устранению нарушений, разработан план мероприятий». В компании говорят, что уделяют «первоочередное внимание вопросам обеспечения безопасности движения поездов», а за январь—май количество отказов технических средств снижено на 6%. К перевозкам допускается строго только технически исправный и пригодный для безопасной эксплуатации подвижной состав, не прошедшая предрейсовую проверку техника отстраняется от эксплуатации, уверяют в монополии. В 2016 году ОАО РЖД инвестировало 16 млрд руб. в обновление парка пригородных поездов, было закуплено 232 вагона, также был выполнен капремонт 877 вагонов на 2,6 млрд руб.
На месте столкновения пассажирского поезда и электрички в районе улицы Герасима Курина в Москве.
| Источник: РИА "Новости"
В монополии подчеркнули, что она постоянно взаимодействует с контролирующими органами, в том числе с Ространснадзором, проводит собственные проверки и подвижного состава, и условий труда.
В прокуратуре по транспорту, куда также переданы результаты проверки Ространснадзора, на запрос «Ъ» не ответили. В Минтрансе «Ъ» сообщили, что не получали официальных уведомлений о ситуации. В департаменте транспорта Москвы запрос «Ъ» переадресовали в ОАО РЖД.
Юрист правового департамента Heads Consulting Игорь Валуев говорит, что на основании проверки Ространснадзор может составить протокол об административном нарушении и выдать предписание его устранить. Если нарушения создают риски для безопасной эксплуатации транспортной инфраструктуры, имуществу, жизни и здоровью граждан, то не исключается и запрет на эксплуатацию подвижного состава, отмечает он. Прокуратура может возбудить уголовные дела в отношении должностных лиц, ответственных за техническое состояние поездов, говорит господин Валуев. При крупном ущербе — свыше 1 млн руб.— штраф может достигать 300 тыс. руб. или дохода должностных лиц за один-два года, также может применяться ограничение свободы до четырех лет или лишение свободы на срок до двух лет с лишением права занимать определенные должности на срок до трех лет.
Глава «Infoline-Аналитики» Михаил Бурмистров считает, что ситуация с «номинальными» ремонтами — это вопрос «либо коррупции, либо служебного несоответствия, либо речь идет о круговой поруке в ремонтном комплексе ОАО РЖД и ЦППК». Заказчик не мог не знать, что ремонты не проводятся, полагает эксперт. По его словам, ситуация требует жестких решений:
Можно ожидать, что в ближайшее время полетят головы.
Михаил Бурмистровглава «Infoline-Аналитики»
Придется направлять на переосвидетельствование весь тяговый и подвижной состав, который проходил ремонты за последние два года, а это перерасход бюджета, административные, возможно, и уголовные дела, отмечает господин Бурмистров. Он полагает, что процесс нужно запускать как можно быстрее, это потребует серьезного напряжения всех ресурсов, но если начать проводить его сейчас, то еще можно избежать заметных проблем в организации перевозок.
Анастасия Веденеева