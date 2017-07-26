Строительство домов для погорельцев в Стрелке отстает от графика

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Строительство домов для погорельцев в лесосибирском поселке Стрелка идет с отставанием от графика. Об этом сообщается на сайте краевого правительства.

Напомним, 24 мая в 5 населенных пунктах Красноярского края пожары уничтожили 138 жилых домов. Без жилья остались 620 человек. Согласно официальным данным, при пожаре погибли 3 человека. Известно, что к 15 сентября в пос. Стрелка должен быть построен 41 дом для погорельцев.

Глава Лесосибирска Андрей Хохряков доложил губернатору региона Виктору Толоконскому, что на сегодняшний день работы идут с небольшим отставанием от графика. Сейчас на участках прокладывается водопровод и заливается фундамент строений. Глава края приказал ускорить работу без ущерба для качества домов.