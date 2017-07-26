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08:38 (мск), источник: Вести - Новосибирск

В Новосибирской области выросли тарифы на эвакуацию автомобилей

В среднем, базовый тариф на эвакуацию вырос на 1,5%, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте правительства НСО.

В Новосибирской области выросли тарифы на эвакуацию автомобилей, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте правительства НСО.

Базовый тариф на эвакуацию автомобилей категорий A, В, M составит 1750 рублей. Тариф на эвакуацию транспортных средств категорий C, D, BE, CE, DE и негабаритных транспортных средств (грузовиков, автобусов с прицепами и прочих) установлен в размере 5450 рублей. .

Ранее эвакуация автомобилей и мотоциклов стоила 1724 рубля, автобусов — 5416 рублей.

Выросла стоимость хранения транспорта на штрафстоянках. Теперь час нахождения мопеда на штрафстоянке стоит 22,4 руб., тариф для легковых автомобилей и автобусов весом до 3,5 тонн — 44,8 рублей. Владельцы автомобилей с прицепами и автобусов более 3,5 тонн после попадания на штрафстоянку будут платить за час 89,6 рублей. Цена часа нахождения на штрафстоянке негабаритного транспорта установлена на уровне 134,4 рублей.

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