В Новосибирской области выросли тарифы на эвакуацию автомобилей, об этом свидетельствуют данные постановления на сайте правительства НСО.

Базовый тариф на эвакуацию автомобилей категорий A, В, M составит 1750 рублей. Тариф на эвакуацию транспортных средств категорий C, D, BE, CE, DE и негабаритных транспортных средств (грузовиков, автобусов с прицепами и прочих) установлен в размере 5450 рублей. .

Выросла стоимость хранения транспорта на штрафстоянках. Теперь час нахождения мопеда на штрафстоянке стоит 22,4 руб., тариф для легковых автомобилей и автобусов весом до 3,5 тонн — 44,8 рублей. Владельцы автомобилей с прицепами и автобусов более 3,5 тонн после попадания на штрафстоянку будут платить за час 89,6 рублей. Цена часа нахождения на штрафстоянке негабаритного транспорта установлена на уровне 134,4 рублей.