На «Свинокомплексе Пермском» за долги предприятия арестовали хрюшек
Животных пока оставили на хранению у должника, которого предупредили об уголовной ответственности за их утрату.
Животных пока оставили на хранению у должника, которого предупредили об уголовной ответственности за их утрату.
На «Свинокомплексе Пермском», расположенном в посёлке Майский Краснокамского района, за долги предприятия арестовали свиней.
По информации
В добровольном порядке предприятие эти недоимки не погашало. Поэтому судебные приставы выехали на место и арестовали 1,5 тысячи хрюшек. Оценка живого имущества составила 15 млн рублей. Арестованные животные пока оставлены на ответственное хранение