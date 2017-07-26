На «Свинокомплексе Пермском» за долги предприятия арестовали хрюшек

По информации пресс-служба УФССП по Пермскому краю, за предприятием числится недоимка в 36 млн рублей, из них — 21млн — долг налоговой инспекции, остальная сумма недоплачена ПАО «Энергосбыт».

В добровольном порядке предприятие эти недоимки не погашало. Поэтому судебные приставы выехали на место и арестовали 1,5 тысячи хрюшек. Оценка живого имущества составила 15 млн рублей. Арестованные животные пока оставлены на ответственное хранение предприятию-должнику. Руководителя предупредили, что за утрату имущества его ждёт уголовная ответственность.