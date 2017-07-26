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08:44 (мск), источник: АиФ Прикамье

На «Свинокомплексе Пермском» за долги предприятия арестовали хрюшек

Животных пока оставили на хранению у должника, которого предупредили об уголовной ответственности за их утрату.

На «Свинокомплексе Пермском», расположенном в посёлке Майский Краснокамского района, за долги предприятия арестовали свиней.

По информации пресс-служба УФССП по Пермскому краю, за предприятием числится недоимка в 36 млн рублей, из них — 21млн — долг налоговой инспекции, остальная сумма недоплачена ПАО «Энергосбыт».

В добровольном порядке предприятие эти недоимки не погашало. Поэтому судебные приставы выехали на место и арестовали 1,5 тысячи хрюшек. Оценка живого имущества составила 15 млн рублей. Арестованные животные пока оставлены на ответственное хранение предприятию-должнику. Руководителя предупредили, что за утрату имущества его ждёт уголовная ответственность.

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