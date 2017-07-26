АЧС в Омской области: отчуждено 3,5 тыс. голов свиней
Компенсационные выплаты владельцам подворий, пострадавшим от африканской чумы свиней, будут предоставляться через 10 дней после снятия карантина.
Компенсационные выплаты владельцам подворий, пострадавшим от африканской чумы свиней, будут предоставляться через 10 дней после снятия карантина.
В Омской области в связи с африканской чумой свиней (АЧС) определились с размером компенсаций за отчужденных животных. По словам первого зампредседателя правительства региона Андрея Новоселова, первыми выплаты получат жители Верблюжинского сельского поселения.
Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, очаг инфекции в этом поселении погашен, карантин снят с 25 июля. Размер выплат определен, исходя из средней рыночной стоимости в живом весе свиней, хряков, поросят и составляет 133 рубля за 1 кг. В убойном весе — 186 рублей, однако здесь учитывается только мясо, без так называемых «субпродуктов».
Уточняется, что компенсации получат владельцы, выдающие животных добровольно. А те, кто скрывает факты падежа, компенсацию не получат, более того, таким фермерам пригрозили преследованием законом. Всего на сегодняшний день в Омской области в очагах АЧС отчуждено около 3,5 тыс. голов свиней.
«Пострадало четыре района, девять населенных пунктов. В выходные дни зафиксированы новые очаги африканской чумы свиней в деревне Солоновка Таврического района и селе
Он поручил региональному Минсельхозпроду создать круглосуточный штаб с телефонами всех служб, куда в связи с АЧС смогли бы обращаться главы районов и районных поселений, а также владельцы личных подворий.
Напомним, в Омской области продолжается расследование уголовного дела по факту распространения африканской чумы свиней. Оно было возбуждено 14 июля 2017 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК РФ («Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия»).
Как сообщили ИА REGNUM в областном СУ СКР, предварительное следствие показало, что 6 июля в личном подсобном хозяйстве одного из жителей села Верблюжье Саргатского района был зафиксирован факт одновременной гибели 11 свиней. Согласно заключению специалистов, животные погибли
В ходе следствия были установлены факты незаконного (вопреки установленному режиму чрезвычайной ситуации и мерам, проводимым в рамках карантина) вывоза инфицированного мяса жителями Омского муниципального района за пределы населенного пункта и его последующей продажи. Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области в связи со вспышкой АЧС объявили режим чрезвычайной ситуации.
Африканская чума свиней — вирусное заболевание, поражающее диких и домашних свиней. По словам специалистов, опасности для здоровья человека заболевание не представляет, но вот экономический ущерб от него может быть огромным.
Добавим, весной текущего года АЧС была зарегистрирована в Иркутской области. По информации местных властей, для владельцев личных подсобных хозяйств, у которых при ликвидации очага африканской чумы свиней в Хомутовском муниципальном образовании изъяли животных, приготовили более 12 млн рублей в качестве выплат. Среднерыночная стоимость свинины в живом весе в Приангарье была определена в размере 152 рубля 95 копеек за 1 килограмм. У 277 владельцев ЛПХ там изъяли 1 313 голов свиней.