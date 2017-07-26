АЧС в Омской области: отчуждено 3,5 тыс. голов свиней

В Омской области в связи с африканской чумой свиней (АЧС) определились с размером компенсаций за отчужденных животных. По словам первого зампредседателя правительства региона Андрея Новоселова, первыми выплаты получат жители Верблюжинского сельского поселения.

Как сообщили ИА REGNUM в облправительстве, очаг инфекции в этом поселении погашен, карантин снят с 25 июля. Размер выплат определен, исходя из средней рыночной стоимости в живом весе свиней, хряков, поросят и составляет 133 рубля за 1 кг. В убойном весе — 186 рублей, однако здесь учитывается только мясо, без так называемых «субпродуктов».

Уточняется, что компенсации получат владельцы, выдающие животных добровольно. А те, кто скрывает факты падежа, компенсацию не получат, более того, таким фермерам пригрозили преследованием законом. Всего на сегодняшний день в Омской области в очагах АЧС отчуждено около 3,5 тыс. голов свиней.

«Пострадало четыре района, девять населенных пунктов. В выходные дни зафиксированы новые очаги африканской чумы свиней в деревне Солоновка Таврического района и селе Увало-Ядрино Любинского района. Сегодня подтвердились факты заражения животных еще в двух населенных пунктах Омского района. В очагах заражения проводится обход личных подворий, ведется учет поголовья свиней и готовятся места для их утилизации, работают патрульные службы, полиция, Росгвардия. Усилены работы надзорных служб, проверяются придорожные кафе, места несанкционированной торговли, проводятся рейды по городским муниципальным рынкам в каждом округе города», — сказал Андрей Новоселов.

Он поручил региональному Минсельхозпроду создать круглосуточный штаб с телефонами всех служб, куда в связи с АЧС смогли бы обращаться главы районов и районных поселений, а также владельцы личных подворий.

Напомним, в Омской области продолжается расследование уголовного дела по факту распространения африканской чумы свиней. Оно было возбуждено 14 июля 2017 по признакам преступления, предусмотренного ч. 1 ст. 249 УК РФ («Нарушение ветеринарных правил, повлекшее по неосторожности распространение эпизоотий или иные тяжкие последствия»).

Как сообщили ИА REGNUM в областном СУ СКР, предварительное следствие показало, что 6 июля в личном подсобном хозяйстве одного из жителей села Верблюжье Саргатского района был зафиксирован факт одновременной гибели 11 свиней. Согласно заключению специалистов, животные погибли из-за вируса африканской чумы свиней. Несмотря на предпринятые меры, направленные на предотвращение распространения вируса, 16 июля падёж свиней был зафиксирован на территории Комсомольского сельского поселения Омского муниципального района.

В ходе следствия были установлены факты незаконного (вопреки установленному режиму чрезвычайной ситуации и мерам, проводимым в рамках карантина) вывоза инфицированного мяса жителями Омского муниципального района за пределы населенного пункта и его последующей продажи. Как уже сообщало ранее ИА REGNUM, в Омской области в связи со вспышкой АЧС объявили режим чрезвычайной ситуации.

Африканская чума свиней — вирусное заболевание, поражающее диких и домашних свиней. По словам специалистов, опасности для здоровья человека заболевание не представляет, но вот экономический ущерб от него может быть огромным.