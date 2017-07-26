Капремонт большинства улиц в Хабаровске завершат в сентябре
Некоторые участки дорог откроют для транспорта раньше, чем планировалось.
Некоторые участки дорог откроют для транспорта раньше, чем планировалось.
В Хабаровске большинство улиц, на которых ведется капитальный ремонт, откроют для движения в конце сентября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».
Улица Донская в настоящее время готова на 70%. Там требуется привести в порядок 2,5 км дорожного полотна. В середине августа дорожники начнут укладывать асфальт. Планируется расширить ее до восеми метров с двухполосным движением. Для автомобилистов ремонтируемый участок дороги заработает после 20 сентября.
Примерно в этих же числах рабочие сдадут участок улицы Промывочной от Машинистов до Донской. Там рабочие приступают к ремонту 700 метров дороги. Трассу необходимо расширить.
В период с 10 по 15 сентября для автомобилистов заработает улица Новая. В порядок приведут участок от Автономной до Целинной. Асфальт рабочие начнут класть уже в августе.
А вот улица Суворова, которая включена в проект подготовки проезда к ТОСЭР «Ракитное», заработает только к 20 октября. Необходимо отремонтировать 1,6 км дороги. Полностью благоустроить выбранный участок удастся к 1 декабря.
— В целом по всем этим объектам мы идем в графике. Наша задача — завершить их в текущем году. Это непросто: объем работ большой, но эти дороги очень важны, так как являются частью инфраструктуры ТОСЭРов. Для того чтобы повысить свою инвестиционную привлекательность, Хабаровску нужны хороши трассы. До наступления холодов нам предстоит привести в нормативное состояние 30 км дорог, — отметил мэр города Александр Соколов. Кстати, на завершение ремонтных работ городу дополнительно требуется 100 млн рублей. Муниципалитет планирует, что данные средства выделит краевой бюджет.