Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Выпускнице, разоблачившей «липовую» медалистку, грозит суд
Государство поможет многодетным купить жилье
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
В Москве наказали инспектора-хама (видео)
В России показали летающий автомобиль-амфибию
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
12Репетиция соревнований «Танковый биатлон-2017»
10Японская поэзия спорта
08:41 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Капремонт большинства улиц в Хабаровске завершат в сентябре

Некоторые участки дорог откроют для транспорта раньше, чем планировалось.

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске большинство улиц, на которых ведется капитальный ремонт, откроют для движения в конце сентября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Улица Донская в настоящее время готова на 70%. Там требуется привести в порядок 2,5 км дорожного полотна. В середине августа дорожники начнут укладывать асфальт. Планируется расширить ее до восеми метров с двухполосным движением. Для автомобилистов ремонтируемый участок дороги заработает после 20 сентября.

Примерно в этих же числах рабочие сдадут участок улицы Промывочной от Машинистов до Донской. Там рабочие приступают к ремонту 700 метров дороги. Трассу необходимо расширить.

В период с 10 по 15 сентября для автомобилистов заработает улица Новая. В порядок приведут участок от Автономной до Целинной. Асфальт рабочие начнут класть уже в августе.

А вот улица Суворова, которая включена в проект подготовки проезда к ТОСЭР «Ракитное», заработает только к 20 октября. Необходимо отремонтировать 1,6 км дороги. Полностью благоустроить выбранный участок удастся к 1 декабря.

 — В целом по всем этим объектам мы идем в графике. Наша задача — завершить их в текущем году. Это непросто: объем работ большой, но эти дороги очень важны, так как являются частью инфраструктуры ТОСЭРов. Для того чтобы повысить свою инвестиционную привлекательность, Хабаровску нужны хороши трассы. До наступления холодов нам предстоит привести в нормативное состояние 30 км дорог, — отметил мэр города Александр Соколов. Кстати, на завершение ремонтных работ городу дополнительно требуется 100 млн рублей. Муниципалитет планирует, что данные средства выделит краевой бюджет.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Конгресс США принял законопроект о санкциях против России
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
5 правил быстрого ремонта
10 интересных идей для фартука на кухне
Покупателей жилья защитит новый закон
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Леди
5 странных модных трендов, которые стали классикой Над этими модными изобретениями шутили, они подвергались гонениям со стороны общества, Церкви и даже правительств в некоторых странах. Но мода взяла свое.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь