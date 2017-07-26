Капремонт большинства улиц в Хабаровске завершат в сентябре

Источник: РИА "Новости"

В Хабаровске большинство улиц, на которых ведется капитальный ремонт, откроют для движения в конце сентября, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня».

Улица Донская в настоящее время готова на 70%. Там требуется привести в порядок 2,5 км дорожного полотна. В середине августа дорожники начнут укладывать асфальт. Планируется расширить ее до восеми метров с двухполосным движением. Для автомобилистов ремонтируемый участок дороги заработает после 20 сентября.

Примерно в этих же числах рабочие сдадут участок улицы Промывочной от Машинистов до Донской. Там рабочие приступают к ремонту 700 метров дороги. Трассу необходимо расширить.

В период с 10 по 15 сентября для автомобилистов заработает улица Новая. В порядок приведут участок от Автономной до Целинной. Асфальт рабочие начнут класть уже в августе.

А вот улица Суворова, которая включена в проект подготовки проезда к ТОСЭР «Ракитное», заработает только к 20 октября. Необходимо отремонтировать 1,6 км дороги. Полностью благоустроить выбранный участок удастся к 1 декабря.