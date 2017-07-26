Строительство жилья для погорельцев идет по плану в Киренске Иркутской области

Источник: IrkutskMedia.ru

Строительство жилья для жителей, пострадавших во время пожаров в апреле 2017 года, идет по плану в Киренске Иркутской области, отметила министр строительства, дорожного хозяйства региона Светлана Свиркина. Завершить строительные работы предполагается к сентябрю. Об этом ИА IrkutskMedia сообщили в пресс-службе правительства региона.

В настоящее время в Киренске для погорельцев строится два жилых дома. По четырехквартирному объекту основные строительно-монтажные работы завершены. На сегодняшний день проводится процедура получения справки о выполнении технических условий по электроснабжению. На восьмиквартирном объекте ведется кладка стен из бруса. Завершить строительные работы предполагается к сентябрю. Тем временем, администрацией Киренского муниципального района продолжается работа с жителями для определения их потребности в строительстве либо приобретении жилых помещений.

«Людям представлен список застройщиков, имеющих готовые к продаже жилые помещения на территории муниципальных образований Иркутской области. При этом на территории региона имеется достаточный объем предложений на “вторичном” рынке жилья», — отметила Светлана Свиркина.

Напомним, губернатором Иркутской области Сергеем Левченко были утверждены списки граждан, жилые помещения которых пострадали от пожаров в Киренском, Аларском, Заларинском, Зиминском районах, Черемхове для предоставления выплат за счет средств федерального бюджета на приобретение жилых помещений. Списки направлены в Минстрой России и МЧС России.

Министр социального развития, опеки и попечительства Иркутской области Владимир Родионов вручил первые сертификаты на единовременную денежную выплату для приобретения жилья 67-ми жителям поселка Бубновка, пострадавшего во время пожаров в апреле 2017 года. На встрече с населением министр отметил, что выплаты могут производиться или из регионального, или из федерального бюджета.

Ранее ИА IrkutskMedia сообщало, что президент России Владимир Путин провел 15 мая в Иркутске совещание, темой которого стали действия федеральных, региональных и муниципальных органов власти в связи с ликвидацией последствий пожаров и паводков на территории Зауралья. В нем приняли участие глава МЧС России Владимир Пучков, министр строительства и жилищно-коммунального хозяйства РФ Михаил Мень, министр финансов России Антон Силуанов, министр транспорта РФ Максим Соколов, министр труда и социальной защиты РФ Максим Топилин, полномочный представитель президента в СФО Сергей Меняйло. По словам главы государства, ни один человек, пострадавший от пожаров и паводков, не должен быть забыт.