В РЖД ответили на сообщения об опасности проезда в московских электричках
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Все выпускаемые на маршруты электрички абсолютно безопасны для пассажиров, сообщили РИА Новости в
МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Все выпускаемые на маршруты электрички абсолютно безопасны для пассажиров, сообщили РИА Новости в
Ранее в среду газета «Коммерсант» написала, что проезд на московских электричках, перевозящих около 540 миллионов пассажиров в год, может быть опасным: проверка Ространснадзора выявила многочисленные нарушения работы электропоездов, в частности, тормозных и противопожарных систем. По данным издания, обнаружились и проблемы с «формальными» ремонтами электричек в моторвагонных депо РЖД. Ространснадзор проводил проверку после столкновения в Кунцево электрички и пассажирского поезда.
Безусловно, все электрички, которые выпускаются на линию, абсолютно безопасны для пассажиров. К перевозкам допускается строго только технически исправный и пригодный для безопасной эксплуатации на сети железных дорог подвижной состав. Техника, которая не прошла предрейсовую проверку, отстраняется от эксплуатации.
Там отметили, что компания уделяет первоочередное внимание вопросам обеспечения безопасности движения поездов. Для развития пригородных перевозок и улучшения технического состояния подвижного состава РЖД регулярно проводят его обновление.
Помимо закупки пригородного подвижного состава, ОАО «РЖД» ежегодно осуществляет его капитальный ремонт.
«Компания на постоянной основе взаимодействует с контролирующими органами, в том числе с Ространснадзором, проводит собственные проверки и подвижного состава, и условий труда обслуживающего персонала. Компания получила предписания, связанные с функционированием моторвагонного комплекса и выявленными в рамках проверки Ространснадзора. Ведется работа по устранению нарушений, разработан план соответствующих мероприятий», — заключили в РЖД.