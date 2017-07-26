Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Модель Анна Калашникова потеряла ребенка
Покупателей жилья защитит новый закон
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
«Нецензурные 20 секунд»: речь Савченко о ситуации в Украине – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Голубкина рассталась с сыном Ливанова (фото)
14-летняя дочка Крутого поразила всех красотой на Ибице (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
25Юбилей Харрисона Форда
10:09 (мск), источник: РИА Новости

В РЖД ответили на сообщения об опасности проезда в московских электричках

МОСКВА, 26 июл — РИА Новости. Все выпускаемые на маршруты электрички абсолютно безопасны для пассажиров, сообщили РИА Новости в пресс-службе РЖД.

Источник: РИА Новости

Ранее в среду газета «Коммерсант» написала, что проезд на московских электричках, перевозящих около 540 миллионов пассажиров в год, может быть опасным: проверка Ространснадзора выявила многочисленные нарушения работы электропоездов, в частности, тормозных и противопожарных систем. По данным издания, обнаружились и проблемы с «формальными» ремонтами электричек в моторвагонных депо РЖД. Ространснадзор проводил проверку после столкновения в Кунцево электрички и пассажирского поезда.

Безусловно, все электрички, которые выпускаются на линию, абсолютно безопасны для пассажиров. К перевозкам допускается строго только технически исправный и пригодный для безопасной эксплуатации на сети железных дорог подвижной состав. Техника, которая не прошла предрейсовую проверку, отстраняется от эксплуатации.
РЖД

Там отметили, что компания уделяет первоочередное внимание вопросам обеспечения безопасности движения поездов. Для развития пригородных перевозок и улучшения технического состояния подвижного состава РЖД регулярно проводят его обновление.

Помимо закупки пригородного подвижного состава, ОАО «РЖД» ежегодно осуществляет его капитальный ремонт.

«Компания на постоянной основе взаимодействует с контролирующими органами, в том числе с Ространснадзором, проводит собственные проверки и подвижного состава, и условий труда обслуживающего персонала. Компания получила предписания, связанные с функционированием моторвагонного комплекса и выявленными в рамках проверки Ространснадзора. Ведется работа по устранению нарушений, разработан план соответствующих мероприятий», — заключили в РЖД.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Геологи решили одну из главных лунных загадок 'Аполлонов'
В России вступает в силу запрет на мимозу и 13 видов наркотиков
Геологи решили одну из главных лунных загадок 'Аполлонов'
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Минобороны России прокомментировало полет Ту-22 над Черным морем
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
ЦСКА обыграл греческий АЕК в матче квалификации Лиги чемпионов Долгожданный сухой матч Акинфеева в Лиге чемпионов и первая победа Гончаренко в еврокубках вместе с ЦСКА
Авто
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего» Концептуальный автобус марки ГАЗ, рассчитанный на перевозку 22 пассажиров, очевидцы увидели на дорогах общего пользования
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
5 правил быстрого ремонта
10 интересных идей для фартука на кухне
Покупателей жилья защитит новый закон
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Леди
5 странных модных трендов, которые стали классикой Над этими модными изобретениями шутили, они подвергались гонениям со стороны общества, Церкви и даже правительств в некоторых странах. Но мода взяла свое.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь