В РЖД ответили на сообщения об опасности проезда в московских электричках

Ранее в среду газета «Коммерсант» написала, что проезд на московских электричках, перевозящих около 540 миллионов пассажиров в год, может быть опасным: проверка Ространснадзора выявила многочисленные нарушения работы электропоездов, в частности, тормозных и противопожарных систем. По данным издания, обнаружились и проблемы с «формальными» ремонтами электричек в моторвагонных депо РЖД. Ространснадзор проводил проверку после столкновения в Кунцево электрички и пассажирского поезда.