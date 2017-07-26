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09:51 (мск), источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

В Ростове подорожает проезд в общественном транспорте. Безналичная оплата будет дешевле

С 1 августа в Ростове будет введена дифференцированная тарифная система оплаты проезда в общественном транспорте.

Источник: ЮГА.ру - Ростов-на-Дону

Об этом 25 июля сообщил глава администрации города Виталий Кушнарев. По безналичной системе оплаты проезд в трамваях, автобусах и маршрутных такси будет стоить 20 рублей, а если оплачивать наличными — 25 рублей, сообщает «Коммерсантъ».

Кушнарев рассказал, что в этом году парк подвижного состава Ростова получит 14 троллейбусов, а в следующем году возобновят три троллейбусных маршрута. До конца текущего года в городе могут появиться два электробуса, сообщает пресс-служба администрации Ростова.

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