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10:27 (мск), источник: ТАСС

Производство алкоголя в Сибири выросло на 12% из-за введения ЕГАИС

Происходит вытеснение нелегального алкоголя с прилавков розничных магазинов, считают в межрегиональном управлении Росалкогольрегулирования.

НОВОСИБИРСК, 26 июля. /ТАСС/. Производство алкоголя в регионах Сибирского федерального округа (СФО) в первом полугодии 2017 года выросло на 12% за счет внедрения ЕГАИС (Единая государственная автоматизированная информационная система учета алкогольной продукции). Об этом сообщили в среду в межрегиональном управлении Росалкогольрегулирования (РАР) по СФО.

«Объем производства алкоголя и алкогольной продукции (без учета пива и пивных напитков) в СФО в первом полугодии 2017 года вырос на 12% по сравнению с аналогичным показателем прошлого года и составил 5,5 млн литров (против 4,91 млн литров в прошлом году)», — говорится в сообщении.

При этом, отметили в РАР, объем продаж алкоголя остался на уровне прошлого года, то есть, увеличение производства не связано с увеличением объемов потребления спиртного. «Это говорит о том, что происходит вытеснение нелегального алкоголя с прилавков розничных магазинов. Благодаря внедрению ЕГАИС, у легальных розничных магазинов пропала возможность продавать нелегальный алкоголь», — привели в ведомстве слова руководителя межрегионального управления РАР по СФО Алексея Крупина.

По данным управления, наибольший объем алкогольной продукции произведен на территории Омской (39%), Новосибирской (18%) и Кемеровской (17%) областей. На территории этих регионов находятся крупнейшие сибирские ликероводочные производства. Наибольшую долю — 88% или 5 млн литров — в структуре производства занимает водка. Ее в 2017 году стали выпускать на 20% больше.

ЕГАИС — информационная система, позволяющая контролировать объемы производства и оборота этилового спирта, алкогольной и спиртосодержащей продукции у всех участников алкогольного рынка. Благодаря этой системе становится возможным выявлять производство и оборот нелегальной и неучтенной продукции, что позволяет бороться с теневым оборотом и увеличивать поступление акцизов в бюджет, а также пресекать появление опасной для здоровья продукции в розничной сети. Оптовые производители и продавцы алкогольной продукции работают в ЕГАИС с 1 января 2016 года, а с 1 июля в нее включены и розничные торговые сети.

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