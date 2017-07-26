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09:57 (мск), источник: ЕАН

Чиновники привлекли свердловчан к ремонту дорог

Свердловские власти привлекли для проверки качества дорожных ремонтов общественность.

Об этом на совещании с мэрами свердловских городов рассказал вице-губернатор Сергей Швиндт.

По его словам, кроме населения муниципалитетов к проверке дорожного строительства и ремонтов в этом году активно привлечен Общероссийский народный фронт.

По словам Швиндта, в этом году в дорожном фонде региона аккумулировано 15,7 млрд рублей — это на 9% меньше, чем в 2016 году. А в бюджетах всех уровней на дороги заложено порядка 20 млрд рублей. Соглашения на строительные и ремонтные работы подписаны с Росавтодором. Контракты по всем объектам заключены. Их исполнение по состоянию на июль находится на уровне 34%. За июль выполнят работы на 200 млн рублей, сообщил Сергей Швиндт.

В целом освоение средств дорожного фонда на сегодняшний день составило 4,7 млрд рублей. По словам вице-губернатора, это связано с сезонностью работ. Расчёт с подрядчиками будет в 3 квартале, а контроль качества проводит собственная лаборатория Росавтодора.

Основным источником наполнения муниципальных дорожных фондов являются субсидии из регионального бюджета. Средства дают на завершение капремонтов дорог, всего на эти цели предусмотрено более миллиарда рублей. Освоение местных бюджетов на 1 июля составило 2,4 млрд рублей, или 21%, добавил вице-губернатор.

Напомним, накануне свердловские чиновники вместе с активом ОНФ инспектировали дороги областного центра.

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