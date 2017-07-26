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11:49 (мск), источник: ГТРК Башкортостан

С 1 августа работающим пенсионерам будет увеличена пенсия

Размер надбавки будет зависеть от уровня заработной платы пенсионера в прошлом году.

Источник: ГТРК Башкортостан

То есть от суммы страхового взноса работодателя.

Планируется, что в Башкирии увеличенную пенсию получат около 250 тысяч человек. Согласно графику выплата будет производиться отделениями почтовой связи с 3 по 24 августа.

Кроме того будет произведен перерасчет пенсии по уходу за детьми. То есть начисления за «нестраховой» период. В ведомстве отметили, что данная программа для каждого индивидуальна и является бессрочной.

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