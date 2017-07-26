В Уфе устанавливают «плавающие» канализационные люки

В Уфе на улице Большая Гражданская установят новые «плавающие» канализационные люки. В пресс-службе городской администрации рассказали, что обновление появится на участке дороги от улиц Зорге до 50-летия Октября.

— Чаще всего асфальт разрушается вокруг смотрового кольца колодца. Со временем люк начинает выпирать над уровнем асфальта. Это неудобно для автомобилистов и ремонт такого участка стоит дорого. По новой системе люк будет постепенно будет проседать вместе с асфальтом. Ничего из земли выпирать не будет, — поведали дорожные рабочие из «Автодорстроя».