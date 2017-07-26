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11:10 (мск), источник: Коммерсантъ-Новости

Замглавы Минэнерго может попасть под санкции ЕС из-за скандала с турбинами Siemens

На сегодняшнем заседании Еврокомиссия по инициативе Германии обсудит расширение антироссийских санкций, введенных из-за присоединения Крыма.

Источник: Reuters

Как выяснил «Ъ», под ограничительные меры могут попасть российские компании и лица, причастные к скандалу с перевозкой турбин Siemens на полуостров. В частности, санкции затронут входящие в «Ростех» ОАО и ООО «ВО “Технопромэкспорт”», а также их руководителей. Помимо этого ЕК может включить в черный список представителя Минэнерго России — им, по данным «Ъ», станет замглавы Минэнерго Андрей Черезов, курирующий проекты в Крыму.

Немцев риск оказаться втянутыми в скандал с Крымом беспокоил еще в конце прошлого года: в ноябре ТПЭ жаловался в правоохранительные органы на то, что Siemens не отдает часть оборудования, купленного для ТЭС в Тамани. Но в этом июле некие турбины все же поступили в Крым. Тогда Siemens публично признала возможность, что это ее турбины, и потребовала их вывоза с полуострова. В конце прошлой недели компания опубликовала свои «санкции» против России — в частности, отказ поставлять генерирующее оборудование госкомпаниям (на другие виды техники запретов немцы не наложили).

История конфликта вокруг поставок оборудования в Крым:

Во время загрузки произошла ошибка.
Комментарии
3
А Б
Согласно договору на поставки турбин Siemens в РФ, они не должны были попасть на территорию Крыма. Это было оговорено отдельным пунктом договора. О том, что турбины не предназначаются для Крыма, заявлял также ВВП. Но турбины в итоге там оказались, что является прямым нарушением условий договора. Естественно, нужно было найти виноватого, как же без этого. ВВП, понятное дело, трогать нельзя, вот поэтому виноватым сделали замглавы Минэнерго.
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DAVITH ARMANI
Я считаю Siemens ведёт себя безтактно. По правилам международной торговли,если организация отказывается кому-то продавать товары или оказывать услуги не на основе равенства всех субъектов выступающих в качестве покупапателей, то такую страну или организацию продавца необходимо байкотировать.Крым территория России.Такими действиями руководство Siemens посягает на суверенитет территории России, обособляя Крым как не территорию России.все идёт к неизбежной войне в которой в этот раз нужно будет забрать окончательно территорию Украины, территорию Германии и тех стран,которые переписывает историю и пишут,что советские союз не страна освободитель от фашизма,а страна оккупант
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Сергей Саморуков
Мы не страна , а какой-то шалман с паханом . Как можно нарушать взятые на себя обязательства , а тем более международные ??? Сименс была чуть ли не единственной компанией , работающей с нами . Теперь тю-тю... а ещё и санкции приплывут , и никакой тех.поддержки не будет . Я просто поражаюсь этой вакханалией хамства и подлости , процветающей в нашей стране .
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