Замглавы Минэнерго может попасть под санкции ЕС из-за скандала с турбинами Siemens

Как выяснил «Ъ», под ограничительные меры могут попасть российские компании и лица, причастные к скандалу с перевозкой турбин Siemens на полуостров. В частности, санкции затронут входящие в «Ростех» ОАО и ООО «ВО “Технопромэкспорт”», а также их руководителей. Помимо этого ЕК может включить в черный список представителя Минэнерго России — им, по данным «Ъ», станет замглавы Минэнерго Андрей Черезов, курирующий проекты в Крыму.

Немцев риск оказаться втянутыми в скандал с Крымом беспокоил еще в конце прошлого года: в ноябре ТПЭ жаловался в правоохранительные органы на то, что Siemens не отдает часть оборудования, купленного для ТЭС в Тамани. Но в этом июле некие турбины все же поступили в Крым. Тогда Siemens публично признала возможность, что это ее турбины, и потребовала их вывоза с полуострова. В конце прошлой недели компания опубликовала свои «санкции» против России — в частности, отказ поставлять генерирующее оборудование госкомпаниям (на другие виды техники запретов немцы не наложили).