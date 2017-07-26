Замглавы Минэнерго может попасть под санкции ЕС из-за скандала с турбинами Siemens
На сегодняшнем заседании Еврокомиссия по инициативе Германии обсудит расширение антироссийских санкций, введенных
На сегодняшнем заседании Еврокомиссия по инициативе Германии обсудит расширение антироссийских санкций, введенных
Как выяснил «Ъ», под ограничительные меры могут попасть российские компании и лица, причастные к скандалу с перевозкой турбин Siemens на полуостров. В частности, санкции затронут входящие в «Ростех» ОАО и ООО «ВО “Технопромэкспорт”», а также их руководителей. Помимо этого ЕК может включить в черный список представителя Минэнерго России — им, по данным «Ъ», станет замглавы Минэнерго Андрей Черезов, курирующий проекты в Крыму.
Немцев риск оказаться втянутыми в скандал с Крымом беспокоил еще в конце прошлого года: в ноябре ТПЭ жаловался в правоохранительные органы на то, что Siemens не отдает часть оборудования, купленного для ТЭС в Тамани. Но в этом июле некие турбины все же поступили в Крым. Тогда Siemens публично признала возможность, что это ее турбины, и потребовала их вывоза с полуострова. В конце прошлой недели компания опубликовала свои «санкции» против России — в частности, отказ поставлять генерирующее оборудование госкомпаниям (на другие виды техники запретов немцы не наложили).
История конфликта вокруг поставок оборудования в Крым: