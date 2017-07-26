В Хабаровске на ремонтируемые участки дорог асфальт доставляют ещё горячим

Источник: Восток Медиа

В краевой столице на ремонтируемые участки дорог привозят ещё горячий асфальт. Производители работают в усиленном режиме. Перед ними стоит задача создать резерв инертного материала, чтобы при необходимости создавать асфальтобетонную смесь в режиме нон-стоп.

Производители в больших количествах заготавливают песок, щебень и битум. В городе идут масштабные дорожные работы, которые требуют большого количества материалов. По словам директора асфальтобетонного завода МУП «Дорремстрой» Дмитрия Чернышова, в текущем году предприятие выпустит смеси почти вдвое больше, чем в прошлом.

«В особо напряжённые периоды, когда в городе идёт массовый ремонт дорог, мы производим до 720 тонн асфальтобетонной смеси в день, но на максимальной мощности можем выдать даже 1100 тонн за смену. Всё зависит от потребительского спроса. В месяц мы готовы давать до 25 тысяч тонн. Сейчас наступает именно такая “горячая” пора, и предприятие переходит на удлинённый график работы. Песок, щебень и битум идут к нам практически безостановочно. Склад никогда не пустует и регулярно пополняется: делаем стратегические запасы. Пункт отгрузки готовой продукции также не простаивает без дела: мы своевременно выполняем абсолютно все заявки и готовы справиться с гораздо большим их количеством. Прямо сейчас наш асфальт везут на улицы Ленина, Ворошилова, Краснореченскую и ряд других объектов», — рассказал Дмитрий Чернышов.

В Хабаровске к завершению близятся ремонтные работы на улицах Донской, Новой, Автономной, Целинной, Сидоренко и Суворова. В августе-сентябре на всех этих трассах начнётся укладка асфальта. Завершить её ремонтники должны к октябрю. В связи с этим перед производителями стоит задача сформировать резерв инертных материалов.

Как сообщили в пресс-службе администрации города, заказчики в Хабаровске получают асфальт настолько быстро, что он не успевает остыть. Исходный градус материала, когда он сходит с конвейера — 155 градусов. Эту температуру асфальтобетонная смесь поддерживает 1,5 часа. На ремонтируемые участки дорог его доставляют ещё горячим.

«На заводе постоянно действует лаборатория мониторинга качества выпускаемой продукции. Её специалисты — знатоки своего дела: они уже боле 20 лет работают с асфальтобетонами. Ежедневно они анализируют свойства всех входящих материалов. Если песок, щебень или битум не будут соответствовать установленным госстандартам, брак сразу отправляют обратно к поставщику. Из каждой произведённый партии асфальтобетонной смеси в обязательном порядке берутся и испытываются пробные образцы. При наличии малейших отклонений от стандартов продукция выбраковывается, а на качественные партии выдаётся специальный паспорт. Выход с завода некачественной смеси не допускается», — рассказал мастер завода Евгений Комбаров.