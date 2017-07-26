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10:34 (мск), источник: Новый Калининград

Калининград вошёл в тройку лидеров по реализации проекта «Городская среда»

Всего по России в проекте «ЖКХ и городская среда» участвуют 1657 муниципалитетов.

Источник: РИА "Новости"

Калининградская область вошла в тройку лидеров рейтинга по реализации федерального проекта формирования комфортной среды, сообщает пресс-служба Минстроя РФ. Согласно обновленным данным, лидирующую позицию занимает Калужская область — 46 баллов из 56 возможных. Второе место разделили Красноярский край и Чеченская Республика с 43 баллами. Тройку лидеров замыкает Калининградская область, набравшая 42 балла.

Всего в приоритетном проекте «ЖКХ и городская среда» участвуют 1657 муниципалитетов по всей России.

«В рамках программы по формированию комфортной городской среды будет отремонтировано 19 574 дворов, 2515 знаковых общественных пространств в 1657 муниципалитетах, в которых проживает почти 85 млн человек», — заявил министр строительства Михаил Мень.

Напомним, в Калининградской области в 2017 году планируется потратить почти 300 млн рублей на ремонт дворов и благоустройство публичных пространств в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В программу в нашем регионе вошли Калининград, Гвардейск, Светлый и Советск. В областном центре собираются отремонтировать 27 дворов при 58 домах и часть набережной Нижнего озера.

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