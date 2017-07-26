Калининград вошёл в тройку лидеров по реализации проекта «Городская среда»
Всего по России в проекте «ЖКХ и городская среда» участвуют 1657 муниципалитетов.
Всего по России в проекте «ЖКХ и городская среда» участвуют 1657 муниципалитетов.
Калининградская область вошла в тройку лидеров рейтинга по реализации федерального проекта формирования комфортной среды, сообщает
«В рамках программы по формированию комфортной городской среды будет отремонтировано 19 574 дворов, 2515 знаковых общественных пространств в 1657 муниципалитетах, в которых проживает почти 85 млн человек», — заявил министр строительства Михаил Мень.
Напомним, в Калининградской области в 2017 году планируется потратить почти 300 млн рублей на ремонт дворов и благоустройство публичных пространств в рамках федеральной программы «Формирование комфортной городской среды». В программу в нашем регионе вошли Калининград, Гвардейск, Светлый и Советск. В областном центре собираются отремонтировать 27 дворов при 58 домах и часть набережной Нижнего озера.