Калининград вошёл в тройку лидеров по реализации проекта «Городская среда»

Источник: РИА "Новости"

Калининградская область вошла в тройку лидеров рейтинга по реализации федерального проекта формирования комфортной среды, сообщает пресс-служба Минстроя РФ. Согласно обновленным данным, лидирующую позицию занимает Калужская область — 46 баллов из 56 возможных. Второе место разделили Красноярский край и Чеченская Республика с 43 баллами. Тройку лидеров замыкает Калининградская область, набравшая 42 балла.

Всего в приоритетном проекте «ЖКХ и городская среда» участвуют 1657 муниципалитетов по всей России.

«В рамках программы по формированию комфортной городской среды будет отремонтировано 19 574 дворов, 2515 знаковых общественных пространств в 1657 муниципалитетах, в которых проживает почти 85 млн человек», — заявил министр строительства Михаил Мень.