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10:33 (мск), источник: ТАСС Дальний Восток

КБ «Стрелка» презентовало проект реконструированной набережной Владивостока

Консалтинговое бюро «Стрелка» презентовало проект реконструкции пляжа «Юбилейный» во Владивостоке. Обновлённую набережную должны открыть в 2022 году. «Стрелка» также займётся мастер-плана развития острова Русский. К участию в проекте уже привлекли региональных и зарубежных архитекторов, рассказал представитель заказчика.

Источник: ИТАР-ТАСС

Консалтинговое бюро «Стрелка» презентовало проект реконструкции пляжа «Юбилейный» во Владивостоке. Обновлённую набережную должны открыть в 2022 году.

«Стрелка» также займётся мастер-плана развития острова Русский. К участию в проекте уже привлекли региональных и зарубежных архитекторов, рассказал представитель заказчика.

Ранее урбанисты бюро признали Владивосток одним самым комфортным городом ДФО. Столица Приморья заняла 6 место среди крупных городов России. Эксперты оценивали комфорт по уровню безопасности, экологичности, идентичности и разнообразия, а также современности.

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