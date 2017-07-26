КБ «Стрелка» презентовало проект реконструированной набережной Владивостока

Консалтинговое бюро «Стрелка» презентовало проект реконструкции пляжа «Юбилейный» во Владивостоке. Обновлённую набережную должны открыть в 2022 году.
«Стрелка» также займётся мастер-плана развития острова Русский. К участию в проекте уже привлекли региональных и зарубежных архитекторов, рассказал представитель заказчика.
Ранее урбанисты бюро признали Владивосток одним самым комфортным городом ДФО. Столица Приморья заняла 6 место среди крупных городов России. Эксперты оценивали комфорт по уровню безопасности, экологичности, идентичности и разнообразия, а также современности.