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10:31 (мск), источник: Baikal-info.ru

Горячая вода может вернуться в дома Вихоревки к середине августа

Вихоревку продолжают готовить к зиме.

Источник: AP 2017

При безусловном выполнении графика ремонтных работ на котельной «Водогрейная» в Вихоревке возобновление подачи горячей воды жителям города возможно к середине августа, а в сентябре котельная сможет начать новый отопительный сезон. Об этом 26 июля 2017 года сообщает пресс-служба правительства Иркутской области со ссылкой на заявление замдиректора областного Центра энергоресурсосбережения Сергея Сварича на очередном совещании в министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта региона по подготовке к зиме коммунального комплекса Вихоревки.

Сергей Сварич напомнил, что мероприятия, прежде разработанные администрацией Вихоревки по подготовке к зиме котельной «Водогрейная» и жилого фонда, были представлены в самом общем виде. Сейчас, по его словам, планы текущего и капитального ремонта котельной детализированы и уточнены. Это позволяет координировать и контролировать ход работ. Ремонтным бригадам поставлено обязательное условие: все завершенные работы должны быть подтверждены актами приемки.

Ресурсоснабжающая организация запланировала проведение гидравлических испытаний тепловых сетей в первую неделю августа. Специалистам рекомендовано организовать осмотр всех тепловых узлов потребителей с выдачей предписаний по подготовке объектов к отопительному сезону.

Заместитель министра Александр Барнаков напомнил, что еще 6 июля прошёл комиссионный осмотр объектов коммунальной инфраструктуры и жилищного фонда Вихоревки. Он выявил неготовность объектов теплоснабжения к несению нагрузки в отопительный период 2017—2018 гг. и продемонстрировал отсутствие мер, принимаемых администрацией Вихоревки по подготовке коммунального комплекса города к работе в зимних условиях. После этого министр принял решение о постоянном мониторинге подготовки коммунального комплекса Вихоревки к работе в новый осенне-зимний период.

В министерстве жилищной политики, энергетики и транспорта региона 12 июля прошло заседание рабочей группы по распределению средств подпрограммы «Модернизация объектов коммунальной инфраструктуры Иркутской области». Решено было дополнительно выделить Вихоревке более 40 млн рублей из областного бюджета на подготовку к предстоящему отопительному сезону.

По мнению Сергея Сварича, при выполнении определенных условий есть возможность ускорить работы по ремонту котлов №№ 5, 7 на 15−20 дней. Ремонты в котельных «Байкальская» и «Нефтяников» тоже следует оптимизировать по срокам — уменьшить на 4−5 дней. Подготовительные работы по демонтажу оборудования в котельной «Нефтяников» уже начаты.

Напомним, для подготовки к отопительному сезону 2017−2018 гг. Вихоревке из областного бюджета первоначально было выделено более 34 млн рублей на капремонт котельного, котельно-вспомогательного оборудования и инженерных сетей котельных. Из аварийно-технического запаса Иркутской области городу также выделено котельное (2 котла КВТС-20 и два котла КВСм-1,45) и вспомогательное оборудование (дутьевые вентиляторы, дымососы) на сумму около 21 млн рублей.

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