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10:31 (мск), источник: dostup1.ru

В Челябинскую область везут тонну сушеного кальмара с ртутью

Когда товар уже отправили в Челябинск, выяснилось, что уровень ртути в морепродуктах превышен на 30%.

Специалисты Россельхознадзора обнаружили превышение допустимого уровня ртути в крупной партии кальмара, поступившей в Приморский край из Китая, отправленной в дальнейшем в Челябинскую область, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По информации пресс-службы ведомства, тонна солено-сушеной стружки кальмара поступила в морской порт Восточный из китайской провинции Шаньдун для дальнейшей поставки на Урал.

«После ветеринарного досмотра и таможенного оформления груз отправлен в Челябинск. Однако инспекторы Россельхознадзора в рамках государственного пищевого мониторинга взяли пробы морепродуктов. Анализ показал, что уровень ртути в кальмарах превышен на 30%», — говорится в сообщении управления Россельхознадзора по Приморскому краю и Сахалинской области.

Информация об опасном грузе направлена в управление Роспотребнадзора по Челябинской области, а также предпринимателю, заказавшему продукцию, — для принятия мер по исключению этой продукции из свободного оборота.

Также результаты исследований внесены в государственную информационную систему раннего оповещения в области ветеринарии «Сирано».

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