В Нытве и Нытвенском районе активно ремонтируют дороги
25 июля в Нытве прошел Совет глав муниципальных образований Пермского края. Перед заседанием Максим Решетников проинспектировал объекты дорожного ремонта и благоустройства дворов.
25 июля в Нытве прошел Совет глав муниципальных образований Пермского края. Перед заседанием Максим Решетников проинспектировал объекты дорожного ремонта и благоустройства дворов.
В Нытве на участке дороги по улице Ленина также завершен ремонт, на объекте работала дорожная лаборатория. Специалисты взяли пробы нового асфальта, измерили толщину покрытия и отправили образец на исследование.
В Нытвенском районе сейчас также идут ремонтные работы на муниципальной дороге
В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Нытвенского района планируется благоустроить шесть дворовых и общественную территорию летнего амфитеатра. Врио губернатора побывал в одном из дворов Нытвы, где жители инициировали проект ремонта дворовой территории, которым предусмотрено асфальтирование территории, обеспечение освещения, установка скамеек и урн.
«Контроль над подрядчиками — это наша главная задача. Проводите оперативки еженедельно, ваши замы — раз в два дня. Присутствуйте на стройплощадках постоянно. Времени у нас, к сожалению, немного, подрядчики будут торопиться, будут стараться сделать побыстрее. Быстрее — это конечно, хорошо, но главное, чтобы качественно. И оперативно реагируйте», — призвал Максим Решетников глав районов.