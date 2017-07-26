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10:35 (мск), источник: Новости Перми

В Нытве и Нытвенском районе активно ремонтируют дороги

25 июля в Нытве прошел Совет глав муниципальных образований Пермского края. Перед заседанием Максим Решетников проинспектировал объекты дорожного ремонта и благоустройства дворов.

В Нытве на участке дороги по улице Ленина также завершен ремонт, на объекте работала дорожная лаборатория. Специалисты взяли пробы нового асфальта, измерили толщину покрытия и отправили образец на исследование.

В Нытвенском районе сейчас также идут ремонтные работы на муниципальной дороге Волеги-Чайковский — Луговая. Разрабатываются проекты реконструкции дороги Григорьевское — Постаноги, капитального ремонта дорог Нытва — Новоильинский, Сукманы — Уральский. Всего на ремонт и проектирование дорог в Нытвенском районе в этом году выделено 42,9 млн. рублей.

В рамках реализации приоритетного проекта «Формирование комфортной городской среды» на территории Нытвенского района планируется благоустроить шесть дворовых и общественную территорию летнего амфитеатра. Врио губернатора побывал в одном из дворов Нытвы, где жители инициировали проект ремонта дворовой территории, которым предусмотрено асфальтирование территории, обеспечение освещения, установка скамеек и урн.

«Контроль над подрядчиками — это наша главная задача. Проводите оперативки еженедельно, ваши замы — раз в два дня. Присутствуйте на стройплощадках постоянно. Времени у нас, к сожалению, немного, подрядчики будут торопиться, будут стараться сделать побыстрее. Быстрее — это конечно, хорошо, но главное, чтобы качественно. И оперативно реагируйте», — призвал Максим Решетников глав районов.

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