КЖД: В новых билетах на поезда укажут местное время

Источник: Калининград.Ru

Билеты на поезда дальнего следования стали оформлять на новых бланках. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

Одним из главных нововведений стало указание местного времени отправления и прибытия. Для удобства пассажиров его выделяют жирным шрифтом. Кроме того, на новых бланках в виде пиктограмм отображается информация о гарантированных услугах — кондиционере, биотуалете, питании и постельном белье.