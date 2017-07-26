КЖД: В новых билетах на поезда укажут местное время
Для удобства пассажиров его выделят жирным шрифтом.
Для удобства пассажиров его выделят жирным шрифтом.
Билеты на поезда дальнего следования стали оформлять на новых бланках. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.
Одним из главных нововведений стало указание местного времени отправления и прибытия. Для удобства пассажиров его выделяют жирным шрифтом. Кроме того, на новых бланках в виде пиктограмм отображается информация о гарантированных услугах — кондиционере, биотуалете, питании и постельном белье.
В билетах изменили и формат печати информации: теперь на проездном документе указывается полные наименования станций и время нахождения в пути.