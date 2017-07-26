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10:29 (мск), источник: Калининград.Ru

КЖД: В новых билетах на поезда укажут местное время

Для удобства пассажиров его выделят жирным шрифтом.

Источник: Калининград.Ru

Билеты на поезда дальнего следования стали оформлять на новых бланках. Об этом корреспонденту Калининград.Ru сообщили в отделе корпоративных коммуникаций КЖД.

Одним из главных нововведений стало указание местного времени отправления и прибытия. Для удобства пассажиров его выделяют жирным шрифтом. Кроме того, на новых бланках в виде пиктограмм отображается информация о гарантированных услугах — кондиционере, биотуалете, питании и постельном белье.

В билетах изменили и формат печати информации: теперь на проездном документе указывается полные наименования станций и время нахождения в пути.

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