Воронежская область оказалась вне рейтинга самых «безработных» регионов РФ

Источник: Вести - Воронеж

Воронежская область не попала в рейтинг Минтруда по числу официально зарегистрированных безработных. По данным регионального департамента труда и занятости населения на среду, 26 июля, в регионе насчитывается 10,7 тыс. незанятых в производстве, что на 617 человек меньше показателей месячной давности.

Из числа безработных в Воронежской области — более 3,5% ищущих работу впервые, более 16% — уволенные из-за ликвидации организации или попавшие под сокращения; более 62% уволенные по собственному желанию или по соглашению сторон.

В целом по России за месяц число безработных за месяц снизилось на 27,3 тыс. человек — с 830,6 тыс. до 803,3 тыс., однако за неделю с 12 по 19 июля впервые с марта 2017-го в стране количество незанятых в производстве увеличилось.

По данным Минтруда, рост численности безработных отмечен в 50 регионах. Наибольшее увеличение произошло в Севастополе, республиках Мордовия, Татарстан, Башкортостан, Удмуртской Республике, Волгоградской, Ленинградской, Ивановской, Тверской, Владимирской, Сахалинской, Калининградской, Курской, Липецкой, Омской, Белгородской областях, Ханты-Мансийском автономном округе.