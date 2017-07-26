Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
7 нелепых запретов для беременных
Государство поможет многодетным купить жилье
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
Мощному хамству США может противостоять только Россия – эксперт
Пушков о последствиях согласия Трампа на санкции
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
10Политические битвы
12Машины смертников «Исламского государства»
10:58 (мск), источник: НИА Самара

Ряд управляющих компаний Самары срывает сроки подготовки жилфонда к отопительному сезону 2017−2018 гг

УК задолжали свыше 100 млн руб.

Около двух месяцев осталось до начала отопительного сезона 2017−2018. Теплоэнергетики Самары в ежедневной координации с администрацией города проводят масштабную работу по перекладке тепломагистралей, однако, качество теплоснабжения будущей зимой будет зависеть и от того, насколько потребители подготовятся к приему тепла.

Подготовка теплопотребляющих установок в самих зданиях, промывка, опрессовка и наладка внутридомовых инженерных систем — это важный комплекс мероприятий, который находится в зоне ответственности УК и ТСЖ. При этом скорость подготовительных работ в ряде управляющих компаний вызывает огромное опасение энергетиков.

Так, в группе риска находятся ООО УК «Самарская», ООО «Мечта» ООО «МКС-Самара», НП «Бизнес-Центр», ООО УК «Барс», ООО «Союз-МКД», обслуживающие совокупно порядка 110 многоквартирных домов в Самаре.

По состоянию на 25 июля техническая готовность этих коммунальных организаций не превышает 7%. Не лучше обстоит дело и с их платежной дисциплиной. Отсутствие платежей от указанных Управляющих организаций в предыдущий отопительный период привело к образованию совокупной дебиторской задолженности перед АО «ПТС» свыше 100 млн руб.

В то же время можно отметить Управляющие организации, добросовестно оплачивающие теплоэнергоресурсы и своевременно осуществляющие мероприятия по подготовке жилого фонда к отопительному сезону: МП городского округа Самара «ЭСО» (готовность к отопительному сезону 33%), ООО УК «ПЖРТ № 11» (готовность более 60%).

ЭнергосбыТ Плюс Самара передал информацию о компаниях, отстающих в подготовке к отопительному сезону в Департамент ЖКХ и благоустройства г. о. Самара. Времени до начала отопительного сезона все меньше и важно использовать его с максимальной пользой для горожан, сообщает Самарский филиал ПАО «Т Плюс».

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Депутаты Государственной думы намерены ужесточить наказание для стритрейсеров
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Замглавы Минэнерго РФ может попасть под санкции из-за турбин
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 44, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
В новостройке Петербурга арестовали более 500 квартир
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
В Петербурге расселят только часть коммуналок
Дачники попали под вторую амнистию
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь