Ряд управляющих компаний Самары срывает сроки подготовки жилфонда к отопительному сезону 2017−2018 гг

Около двух месяцев осталось до начала отопительного сезона 2017−2018. Теплоэнергетики Самары в ежедневной координации с администрацией города проводят масштабную работу по перекладке тепломагистралей, однако, качество теплоснабжения будущей зимой будет зависеть и от того, насколько потребители подготовятся к приему тепла.

Подготовка теплопотребляющих установок в самих зданиях, промывка, опрессовка и наладка внутридомовых инженерных систем — это важный комплекс мероприятий, который находится в зоне ответственности УК и ТСЖ. При этом скорость подготовительных работ в ряде управляющих компаний вызывает огромное опасение энергетиков.

Так, в группе риска находятся ООО УК «Самарская», ООО «Мечта» ООО «МКС-Самара», НП «Бизнес-Центр», ООО УК «Барс», ООО «Союз-МКД», обслуживающие совокупно порядка 110 многоквартирных домов в Самаре.

По состоянию на 25 июля техническая готовность этих коммунальных организаций не превышает 7%. Не лучше обстоит дело и с их платежной дисциплиной. Отсутствие платежей от указанных Управляющих организаций в предыдущий отопительный период привело к образованию совокупной дебиторской задолженности перед АО «ПТС» свыше 100 млн руб.

В то же время можно отметить Управляющие организации, добросовестно оплачивающие теплоэнергоресурсы и своевременно осуществляющие мероприятия по подготовке жилого фонда к отопительному сезону: МП городского округа Самара «ЭСО» (готовность к отопительному сезону 33%), ООО УК «ПЖРТ № 11» (готовность более 60%).