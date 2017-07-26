Начинается новый этап ремонтных работ на Коммунальном мосту

Источник: Сибирское агентство новостей - Красноярск

​На Коммунальном мосту в Красноярске начинается новый этап ремонтных работ. Об этом сообщает пресс-служба администрации города.

Ремонт моста начался 13 июня. 16 июня часть магистрали от Предмостной площади до о. Отдыха была закрыта для движения транспорта. Сейчас по мосту могут проезжать только машины оперативных служб, общественный транспорт и лицензированные такси.

Работы ведет компания «Сибиряк». На сегодняшний день подрядчик завершил все демонтажные работы на закрытом участке. Мост очищен от старого асфальта, гидроизоляции и бетонного ездового полотна.

Теперь подрядчику предстоит заново установить полотно — выравнивающий слой бетона, толщина которого от 13 до 28 см. Кроме того, будет устроена гидроизоляция и сверху будут уложены 2 слоя асфальта. Чтобы бетон застыл так, как необходимо — без трещин и пустот — движение по Коммунальному мосту будет дополнительно ограничено.

«Работы по заливке бетона начнутся завтра. В ночь с четверга на пятницу рабочие будут заливать бетоном первые участки. Для этого движение по мосту полностью закрываем с 24.00 до 6 часов утра. В это время бетон будет застывать. В 6 часов утра в пятницу движение по мосту возобновится, но только в щадящем режиме. Автобусы, машины специальных служб и такси смогут двигаться по участку над Абаканской протокой со скоростью не более 5 километров в час», — сообщил руководитель департамента городского хозяйства Игорь Титенков.

В ночное время на мосту будут дежурить экипажи ГИБДД. Снижение скоростного режима в дневное время будет обеспечено с помощью дополнительных технических средств.

«Пассажирам общественного транспорта не придется менять привычные маршруты, они лишь должны рассчитать, что время в пути увеличится. Технологически график работы общественного транспорта будет перестроен так, чтобы пассажиры не испытывали серьезных неудобств», — рассказал заместитель руководителя департамента транспорта Анатолий Зуев.