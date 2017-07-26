Готовый «кусок» ЕКАДа до Полевского сдадут к Дню города Екатеринбурга
К концу августа в Екатеринбурге сдадут участок автодороги от посёлка Медный до Полевского.
К концу августа в Екатеринбурге сдадут участок автодороги от посёлка Медный до Полевского.
Об этом на губернаторском совещании с мэрами сегодня сообщил
Речь идёт о втором пусковом комплексе южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Как сообщил Швиндт, сдача этого участка намечена на 25 августа.
Отметим, что протяженность этого участка составляет более 11 км и проходит от посёлка Медный до Полевского.