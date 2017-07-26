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10:42 (мск), источник: ЕАН

Готовый «кусок» ЕКАДа до Полевского сдадут к Дню города Екатеринбурга

К концу августа в Екатеринбурге сдадут участок автодороги от посёлка Медный до Полевского.

Об этом на губернаторском совещании с мэрами сегодня сообщил вице-губернатор Свердловской области Сергей Швиндт.

Речь идёт о втором пусковом комплексе южного полукольца Екатеринбургской кольцевой автодороги (ЕКАД). Как сообщил Швиндт, сдача этого участка намечена на 25 августа.

Отметим, что протяженность этого участка составляет более 11 км и проходит от посёлка Медный до Полевского.

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