Хабаровск доблагоустроят за счет федерального бюджета

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Хабаровск вошел в программу благоустройства 40 крупнейших городов России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Всего на эти цели мегаполисам будет выделено 42 млрд рублей.

В ближайшие пять лет от Калининграда до Владивостока благоустроят 20 парков, 127 улиц, 45 площадей, 43 набережные. Эта информация прозвучала в Краснодаре на Всероссийском форуме «Городская среда».

Известно, что первые этапы благоустройства будут осуществлены в 2017 году в Хабаровске, а также в Белгороде, Воронеже, Грозном и ряде других городов.

По словам спикера краевого парламента Сергея Луговского, региональные власти постараются оказать максимальную поддержку масштабной федеральной программе, которая начнет работать в дальневосточной столице уже в этом году.