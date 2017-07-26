Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Хирургов беспокоит новый тренд в коррекции груди
Простой и демократичный алкогольный напиток, который любит Обама
Самые красивые детские сады (фото)
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Фадеев и Тимати запускают новое музыкальное шоу
Умер 88-летний Клод Риш
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
«Нецензурные 20 секунд»: речь Савченко о ситуации в Украине – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Мелания Трамп вышла в свет в летнем платье за $2 тыс (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
За коммунальные долги впервые изъяли ипотечную квартиру
Дачники попали под вторую «амнистию»
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
11:51 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

Хабаровск доблагоустроят за счет федерального бюджета

Город вошел в программу для 40 крупнейших городов России.

Источник: Reuters

Хабаровск вошел в программу благоустройства 40 крупнейших городов России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Всего на эти цели мегаполисам будет выделено 42 млрд рублей.

В ближайшие пять лет от Калининграда до Владивостока благоустроят 20 парков, 127 улиц, 45 площадей, 43 набережные. Эта информация прозвучала в Краснодаре на Всероссийском форуме «Городская среда».

Известно, что первые этапы благоустройства будут осуществлены в 2017 году в Хабаровске, а также в Белгороде, Воронеже, Грозном и ряде других городов.

По словам спикера краевого парламента Сергея Луговского, региональные власти постараются оказать максимальную поддержку масштабной федеральной программе, которая начнет работать в дальневосточной столице уже в этом году.

 — Участие в еще одной масштабной федеральной программе Хабаровска — это дополнительная возможность решить городские проблемы, сделать жизнь хабаровчан комфортнее. Новые городские пространства позволят городу развиваться, стать удобнее и привлекательнее для туристов. Очень важно, что участие в обсуждении всех изменений, точно также, как и в ходе уже действующей программы по созданию комфортной городской среды, обязательно будут принимать граждане, — отметил он. Программа рассчитана на 2018−2022 годы.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Петра Порошенко
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
Москалькова выступила за прохождение россиянками службы в армии
Хакеры украли данные 400 тыс. клиентов банка UniCredit
Замглавы Минэнерго РФ может попасть под санкции из-за турбин
В НАСА разрабатывают сверхзвуковой сверхтихий самолет
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 44, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Покупателей жилья защитит новый закон
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь