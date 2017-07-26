Хабаровск доблагоустроят за счет федерального бюджета
Город вошел в программу для 40 крупнейших городов России.
Город вошел в программу для 40 крупнейших городов России.
Хабаровск вошел в программу благоустройства 40 крупнейших городов России, сообщает ИА «Хабаровский край сегодня». Всего на эти цели мегаполисам будет выделено 42 млрд рублей.
В ближайшие пять лет от Калининграда до Владивостока благоустроят 20 парков, 127 улиц, 45 площадей, 43 набережные. Эта информация прозвучала в Краснодаре на Всероссийском форуме «Городская среда».
Известно, что первые этапы благоустройства будут осуществлены в 2017 году в Хабаровске, а также в Белгороде, Воронеже, Грозном и ряде других городов.
По словам спикера краевого парламента Сергея Луговского, региональные власти постараются оказать максимальную поддержку масштабной федеральной программе, которая начнет работать в дальневосточной столице уже в этом году.
— Участие в еще одной масштабной федеральной программе Хабаровска — это дополнительная возможность решить городские проблемы, сделать жизнь хабаровчан комфортнее. Новые городские пространства позволят городу развиваться, стать удобнее и привлекательнее для туристов. Очень важно, что участие в обсуждении всех изменений, точно также, как и в ходе уже действующей программы по созданию комфортной городской среды, обязательно будут принимать граждане, — отметил он. Программа рассчитана на 2018−2022 годы.