Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Анджелина Джоли в седьмой раз станет матерью
Интимная пластика в Великобритании помолодела
МИД прокомментировал сообщения о поставках Москвой оружия талибам
4 правила оформления проходной гардеробной
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Мощному хамству США может противостоять только Россия – эксперт
Пушков о последствиях согласия Трампа на санкции
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Политические битвы
12Машины смертников «Исламского государства»
11:24 (мск), источник: Фонтанка

Из Петербурга зимой откроются регулярные рейсы в китайский Чэнду

Китайская авиакомпания Sichuan Airlines в зимнем сезоне 2017/2018 планирует приступить к выполнению регулярных полетов из петербургского аэропорта Пулково в столицу китайской провинции Сычуань — Чэнду, которая славится своим природным заповедником больших панд.

Об этом сообщает пресс-служба оператора аэропорта ООО «Воздушные Ворота Северной Столицы». 25 июля стороны подписали соответствующий меморандум о намерениях.

Читайте также
Смотрители заповедника одеваются в костюм панды, чтобы поиграться с малышами-пандами

Предполагается, что прямые рейсы между Петербургом и Чэнду будут выполняться дважды в неделю по средам и воскресеньям на воздушных судах Airbus A330−300, рассчитанных на 301 пассажира.

Чэнду входит в перечень стратегических направлений аэропорта Петербурга и станет четвертым пунктом КНР, связанным с прямыми рейсами с Северной столицей.

Китай остается одним из самых быстрорастущих направлений в географии полетов Пулково.

По результатам первого полугодия 2017 года пассажиропоток между Санкт-Петербургом и городами КНР вырос более чем на 50% по сравнению с аналогичным периодом 2016 года и превысил 70 тыс. человек, отмечают в Пулково.

В летний сезон этого года из Пулково выполняются прямые регулярные полеты в такие города Китая, как Урумчи, Шанхай, Пекин, а также чартерные рейсы в Пекин, Ухань, Макао и Тайбэй.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Перезагрузка санкций
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Замглавы Минэнерго РФ может попасть под санкции из-за турбин
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 44, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
Россиянам разрешили прописку на дачах
В Москве подскочил спрос на аренду квартир
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Переселенцам из хрущевок рассказали, как увеличить компенсацию
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь