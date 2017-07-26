Минтруд зафиксировал рост безработицы в Калининградской области

По сведениям министерства, с 12 по 19 июля, в 50 регионах страны отмечается рост показателя. Наибольшее увеличение произошло в Калининградской области, а также в Севастополе, республиках Мордовия, Татарстан, Башкортостан, в Удмуртии, Волгоградской, Ленинградской, Ивановской, Тверской, Владимирской, Сахалинской, Курской, Липецкой, Омской, Белгородской областях и Ханты-Мансийском автономном округе — Югра.

За неделю численность безработных в целом по России увеличилась на 0,3% и составила 803 342 человека. Годом ранее этот показатель был зафиксирован на уровне 954 842. «По состоянию на 19 июля суммарная численность работников, находившихся в простое по инициативе администрации, работавших неполное рабочее время, а также работников, которым были предоставлены отпуска по соглашению сторон, составила 134 000 человек», — отметили в ведомстве.