Неиспользуемые сельхозземли в Прикамье вовлекут в оборот

К 2022 году площадь используемых земель сельхозназначения в регионе должна увеличиться на 20%.

Это станет возможным за счет изъятия невостребованных земельных долей и неиспользуемых земель. Изъятые участки будут передаваться тем собственникам, которые готовы их возделывать.

«В Пермском крае более 200 тысяч гектар, которые мы можем довести до ума и оформить на муниципалитеты. На 53 тысячи гектар уже сейчас есть спрос со стороны пермских сельхозтоваропроизводителей. Задача приоритетная, более того есть муниципалитеты, где такая работа уже хорошо выстроена. Есть Юсьвинский район, где 100% долей оформлено, хорошо работают Березовский, Октябрьский, Лысьвенский, Карагайский районы. В Нытвенском районе также работу начали неплохо», — сказал Решетников.