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11:39 (мск), источник: РИА "ФедералПресс"

Неиспользуемые сельхозземли в Прикамье вовлекут в оборот

ПЕРМЬ, 26 июля, ФедералПресс. В Прикамье будут вовлечены в оборот неиспользуемые земли сельскохозяйственного назначения будут вовлечены в оборот. Такую задачу поставил врио главы региона Максим Решетников, сообщает пресс-служба администрации губернатора.

К 2022 году площадь используемых земель сельхозназначения в регионе должна увеличиться на 20%.

Это станет возможным за счет изъятия невостребованных земельных долей и неиспользуемых земель. Изъятые участки будут передаваться тем собственникам, которые готовы их возделывать.

«В Пермском крае более 200 тысяч гектар, которые мы можем довести до ума и оформить на муниципалитеты. На 53 тысячи гектар уже сейчас есть спрос со стороны пермских сельхозтоваропроизводителей. Задача приоритетная, более того есть муниципалитеты, где такая работа уже хорошо выстроена. Есть Юсьвинский район, где 100% долей оформлено, хорошо работают Березовский, Октябрьский, Лысьвенский, Карагайский районы. В Нытвенском районе также работу начали неплохо», — сказал Решетников.

Министр сельского хозяйства и продовольствия Пермского края Александр Козюков предложил муниципалитетам провести мониторинг невостребованных долей и до 1 октября 2017 года предоставить в министерство планы-графики работ по межеванию земли. На сегодняшний день сельхозпредприятия из 24 муниципальных образований изъявили желание расширить свои угодья. В 2018 году планируется увеличить площадь обрабатываемых земель на 50 тысяч гектар.

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