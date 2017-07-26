Свиная чума продолжает распространяться в Омской области — найдены новые очаги

В этих населенных пунктах также водится Карантин, рассказал на прошедшем накануне брифинге первый зампредседателя правительства региона Андрей Новоселов.

«Возможно, перевозили больных свиней, их мясо или зараженные корма, источник мы пока не знаем. Вариант заражения через диких кабанов мы отметаем. Все пробы, к счастью, отрицательные, иначе было бы сложнее локализовать очаги», — отметил чиновник.