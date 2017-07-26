Свиная чума продолжает распространяться в Омской области — найдены новые очаги
На этот раз случаи заболевания подтвердились в Красноярке и Нижней Ильинке Омского района, где был зафиксирован падеж свиней.
На этот раз случаи заболевания подтвердились в Красноярке и Нижней Ильинке Омского района, где был зафиксирован падеж свиней.
В этих населенных пунктах также водится Карантин, рассказал на прошедшем накануне брифинге первый зампредседателя правительства региона Андрей Новоселов.
Новоселов также отметил, что вирус распространяется вдоль федеральных трасс и Иртыша.
«Возможно, перевозили больных свиней, их мясо или зараженные корма, источник мы пока не знаем. Вариант заражения через диких кабанов мы отметаем. Все пробы, к счастью, отрицательные, иначе было бы сложнее локализовать очаги», — отметил чиновник.