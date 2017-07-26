Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Интимная пластика в Великобритании помолодела
Конфликт на свадьбе перерос в массовую драку со стрельбой
Дачники попали под вторую «амнистию»
Мелания Трамп вышла в свет в летнем платье за $2 тыс (фото)
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
В Нижнем Новгороде сфотографировали «маршрутку будущего»
Range Rover Velar: в продаже в октябре
США рискуют получить от РФ «жесть доброй воли» - эксперт
Пушков о последствиях согласия Трампа на санкции
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Как 36-летняя жена Абрамовича отдыхает в Италии (фото)
Старшие наследники Максаковой произвели впечатление в Крыму - СМИ
Григорьев-Аполлонов-младший сообщил о смерти жены
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Политические битвы
12Машины смертников «Исламского государства»
11:24 (мск), источник: Volga News

Гордума Самары утвердила изменения в бюджет города

25 июля на заседании думы Самары утвердили изменения в бюджет города. Поправки внесли в связи с поступлением денег из вышестоящих бюджетов и перераспределением собственных средств в результате экономии.

Из вышестоящих бюджетов на реконструкцию четвертой очереди набережной направят 143,6 млн рублей, на благоустройство парка культуры и отдыха им. 50-летия Октября (парка Металлургов) — 55 млн рублей. Объемы средств, которые выделят на ремонт площади им. Куйбышева и Струковского сада, а также реставрацию объектов историко-культурного наследия вдоль гостевых маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, еще уточняются. Финансирование благоустройства дворовых территорий и фасадов домов по программе «Комфортная городская среда» составит 287,5 млн рублей. Перечень объектов, где проведут работы, уже составлен.

Кроме того, федеральные средства в размере 158,4 млн рублей пойдут на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также предусмотрены деньги на вознаграждение патронатных родителей, дотации на стимулирование предоставления государственных услуг через МФЦ.

По словам председателя думского комитета по бюджету, налогам и экономике Сергея Тюлевина, общий объем дополнительных средств на этот год превышает 310 млн рублей. Он также отметил эффективность финансовой деятельности администрации: удалось сэкономить серьезные суммы при проведении торгов и уплате процентных платежей по обслуживанию муниципального долга — 2,7 млн и 62,6 млн рублей соответственно. Кроме того, 33,8 млн рублей сэкономлено на уплате взносов региональному оператору капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Также дополнительные средства появились за счет оплаты кредиторской задолженности 2016 года и исполнительных листов.

Сергей Тюлевин сообщил, что благодаря внесенным изменениям появилась возможность выделить деньги на проведение капремонта стадиона «Нефтяник» (26,8 млн рублей) и ДК «Нефтяник» (22,1 млн рублей). На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году направят 11,5 млн рублей из сэкономленных средств.

В результате внесенных поправок доходы бюджета 2017 года составят 25,945 млрд рублей, расходы — 27,786 млрд рублей, дефицит — 1,84 млрд рублей.

Отдельно председатель комитета коснулся темы эффективного контроля за расходованием бюджетных средств. Он считает, что роль депутатов в этом вопросе должна быть решающей. Пристальное внимание народные избранники должны уделять не только обновлению знаковых объектов — четвертой очереди набережной, Струковского сада, площади им. Куйбышева, но и работам на внутридворовых территориях.

В результате внесенных поправок доходы бюджета 2017 года составят 25,945 млрд рублей, расходы — 27,786 млрд рублей, дефицит — 1,84 млрд рублей.

Председатель Самарской городской думы Галина Андриянова отметила, что изменения позволят выделить 287,5 млн на благоустройство дворовых территорий по программе «Комфортная городская среда»: «В освоении этих денег будет задействована новая структура власти — общественные советы и управляющие микрорайонами. Сейчас сами жители решают, где они хотят установить детскую или спортивную площадку, где разместить парковку для автомобилей. Мы настроены на то, что депутатский корпус будет активно работать вместе с общественностью, принимать решения, готовить проекты и контролировать, как расходуются эти средства».

Галина Андриянова, председатель Самарской городской думы:

— Принято важное решение выделить 287,5 млн рублей на программу «Комфортная городская среда». В освоении этих денег будет задействована новая структура власти — общественные советы и управляющие микрорайонами.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Самарскому ТТУ передали 10 трамваев
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
СБ ООН заблокировал заявление по обстрелу посольства РФ в Сирии
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
СМИ назвали возможное местонахождение главаря ИГ
Посольство изучит ситуацию со снятием россиянина с рейса Delta
Замглавы Минэнерго РФ может попасть под санкции из-за турбин
Стал известен город, в котором пройдет Евровидение-2018
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 44, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса Актриса присоединится к Майклу Дугласу и Полу Радду на съемках продолжения «Человека-муравья»
Недвижимость
5 правил быстрого ремонта
10 интересных идей для фартука на кухне
Покупателей жилья защитит новый закон
В Петербурге 30 многодетных семей не могут въехать в новый дом
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
Как разместить бытовую технику на кухне: 8 идей
Как сделать французскую террасу на даче
11 беспроигрышных идей для загородного домика
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь