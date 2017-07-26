Гордума Самары утвердила изменения в бюджет города

Из вышестоящих бюджетов на реконструкцию четвертой очереди набережной направят 143,6 млн рублей, на благоустройство парка культуры и отдыха им. 50-летия Октября (парка Металлургов) — 55 млн рублей. Объемы средств, которые выделят на ремонт площади им. Куйбышева и Струковского сада, а также реставрацию объектов историко-культурного наследия вдоль гостевых маршрутов и в районе стрелки рек Самары и Волги, еще уточняются. Финансирование благоустройства дворовых территорий и фасадов домов по программе «Комфортная городская среда» составит 287,5 млн рублей. Перечень объектов, где проведут работы, уже составлен.

Кроме того, федеральные средства в размере 158,4 млн рублей пойдут на приобретение жилья для детей-сирот и детей, оставшихся без попечения родителей. Также предусмотрены деньги на вознаграждение патронатных родителей, дотации на стимулирование предоставления государственных услуг через МФЦ.

По словам председателя думского комитета по бюджету, налогам и экономике Сергея Тюлевина, общий объем дополнительных средств на этот год превышает 310 млн рублей. Он также отметил эффективность финансовой деятельности администрации: удалось сэкономить серьезные суммы при проведении торгов и уплате процентных платежей по обслуживанию муниципального долга — 2,7 млн и 62,6 млн рублей соответственно. Кроме того, 33,8 млн рублей сэкономлено на уплате взносов региональному оператору капитального ремонта общего имущества многоквартирных домов. Также дополнительные средства появились за счет оплаты кредиторской задолженности 2016 года и исполнительных листов.

Сергей Тюлевин сообщил, что благодаря внесенным изменениям появилась возможность выделить деньги на проведение капремонта стадиона «Нефтяник» (26,8 млн рублей) и ДК «Нефтяник» (22,1 млн рублей). На подготовку образовательных учреждений к новому учебному году направят 11,5 млн рублей из сэкономленных средств.

В результате внесенных поправок доходы бюджета 2017 года составят 25,945 млрд рублей, расходы — 27,786 млрд рублей, дефицит — 1,84 млрд рублей.

Отдельно председатель комитета коснулся темы эффективного контроля за расходованием бюджетных средств. Он считает, что роль депутатов в этом вопросе должна быть решающей. Пристальное внимание народные избранники должны уделять не только обновлению знаковых объектов — четвертой очереди набережной, Струковского сада, площади им. Куйбышева, но и работам на внутридворовых территориях.

В результате внесенных поправок доходы бюджета 2017 года составят 25,945 млрд рублей, расходы — 27,786 млрд рублей, дефицит — 1,84 млрд рублей.

Председатель Самарской городской думы Галина Андриянова отметила, что изменения позволят выделить 287,5 млн на благоустройство дворовых территорий по программе «Комфортная городская среда»: «В освоении этих денег будет задействована новая структура власти — общественные советы и управляющие микрорайонами. Сейчас сами жители решают, где они хотят установить детскую или спортивную площадку, где разместить парковку для автомобилей. Мы настроены на то, что депутатский корпус будет активно работать вместе с общественностью, принимать решения, готовить проекты и контролировать, как расходуются эти средства».

Галина Андриянова, председатель Самарской городской думы: