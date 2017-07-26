Подключение газа к частному дому в Санкт-Петербурге: сколько стоит, c чего начать

Источник: Комсомольская правда

Еще несколько лет назад подключить газ к частному дому было практически нереально — это дело было отдано на откуп местному самоуправлению, а четких расценок не существовало в природе. Из-за этого стоимость процедуры порой доходила до заоблачных 500 тысяч. Теперь процедура упростилась, а некоторые компании самостоятельно занимаются проведением газа — только деньги плати. Но с этой инструкцией это можно сделать и без помощи предприимчивых дельцов.

Шаг 1: Подаем заявку

Первым делом необходимо выбрать тип газоснабжения — он рассчитывается исключительно из потребностей заказчика. При этом максимально возможный показатель — 5 кубических метров в час, этого с лихвой хватит, чтобы обеспечить семью из четырех человек.

После — необходимо обратиться в газовую службу и составить проект технических условий, или ТУ. В Ленобласти этим занимается АО «Газпром газораспределение Ленинградская область», краткое название — ЛенОблГаз. Для этого нужны следующие бумаги:

— заявление на получение ТУ;.

— копию паспорта;.

— документы на право собственности;.

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А вот если участок куплен, а дом еще не построен, придется дополнительно постараться. Вам понадобится право на землю, свидетельство о регистрации права владения собственностью и план предполагаемого на участке дома. Затем заявление рассмотрит газовая компания, на это обычно уходит не больше месяца. При этом стоит учитывать, что если дом находится дальше 200 метров от магистрали — заявка будет отклонена.

— Не стоит отчаиваться, — рассказали «КП» в АО «Газпром газораспределение Ленинградская область». — В этом случае Вам остается пользоваться сжиженным газом в баллонах или покупать на участок газгольдер — объемные цистерны, подающие газ к системе газоснабжения дома.

Шаг 2: Подводим трубы

Тут то и начинается самый затратный этап газификации — проведение трубы. Работники службы проводят трубу от главной магистрали к дачному участку. Цена напрямую зависит от расстояния, на которое нужно тянуть трубу и сложности работ. Например, прокладка газопровода через болото будет стоить ощутимо дороже работы на ровной земле. Цена колеблется от 25 до 50 тысяч рублей.

Но самое дорогое — впереди, это составление проекта газификации дома. Есть два варианта решения проблемы. Первый — обращение в ЛенОблГаз, там можно получить проект относительно дешево — за 18 — 20 тысяч рублей, но в течение полугода. Второй — обращение в частную фирму. Это будет быстрее, но в разы дороже. Так или иначе, для этого этапа требуются:

— перечень приборов, потребляющих газ;.

— правила их обслуживания;.

— расположение приборов в соответствии с планом помещения;.

Шаг 3: Монтаж и подключение

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Последний этап — монтаж оборудования и подключение газа. Для установки нужного оборудования лучше всего обратиться к тому же подрядчику, с помощью которого делали проект газификации дома. Это займет не больше недели. А затем — ждите инспекции из местной газовой службы. Они в течение трех недель будут проверять все документы и правильность установки оборудования.

В итоге — выдадут квитанцию технадзора, которую со всеми документами необходимо снова подать в газовую службу. Ее сотрудники в течение 21 дня запломбировать газовый счетчик, заключить договор на поставку и провести инструктаж по технике безопасности. После этого к дому подключается газ.

Конкретно

АО «Газпром газораспределение Ленинградская область»: 8 (812) 405−40−04 / адрес: 192148, Санкт-Петербург, ул. Пинегина, д. 4.