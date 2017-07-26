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11:41 (мск), источник: Newslab.ru

Зарплата красноярских железнодорожников выросла на 1,5%

На Красноярской магистрали подвели итоги выполнения социальных обязательств в рамках Коллективного договора РЖД.

Источник: Reuters

На Красноярской железной дороге состоялся форум социальной ответственности и партнёрства, где были подведены итоги выполнения условий «Коллективного договора ОАО «РЖД» на предприятиях, в подразделениях и филиалах холдинга в первом полугодии 2017 года.

В работе форума приняли участие первый заместитель председателя Российского профессионального союза железнодорожников и транспортных строителей Сергей Чернов, начальник Красноярской железной дороги Владимир Рейнгардт, и.о. председателя Дорожного профсоюза железнодорожников Сергей Штронда, представители профсоюзных организаций железнодорожных предприятий.

Участники форума отметили, что в первом полугодии 2017 года заработная плата работников предприятий и подразделений в границах Красноярской магистрали была проиндексирована на 1,5%. Уровень оплаты труда железнодорожников превышает среднюю заработную плату в Красноярском крае — в 1,4 раза, в республике Хакасия — в 1,6 раза. Производительность труда на Красноярской магистрали по итогам первого полугодия 2017 года увеличилась на 8,2%.

На предприятиях и в подразделениях КрасЖД в рамках коллективного договора выполнен весь комплекс производственных и социальных программ и гарантий, направленных на создание безопасных и комфортных условий труда для красноярских железнодорожников, реализацию молодежной и жилищной политики, медицинское и санаторно-курортное обслуживание, детскую летнюю оздоровительную кампанию, поддержку ветеранов отрасли.

С начала 2017 года по программам профессиональной подготовки, переподготовки и получения второй профессии прошли обучение 642 человека. Повысили квалификацию более 3,3 тыс рабочих, около 2,2 тыс руководителей и специалистов. Кроме того, на Красноярской магистрали широко применяется система премирования работников. В первом полугодии вознаграждение получили более 4 тысяч железнодорожников, достигших лучших показателей в работе, на общую сумму 110 млн рублей.

В целом, на реализацию льгот и социальных гарантий для работников Красноярской магистрали ОАО «РЖД» с начала года направлено 980 млн рублей.

«В первом полугодии работа Красноярской дороги проходила в условиях устойчивого роста объемов перевозок, со станций магистрали отправлено свыше 40 млн тонн различных грузов, это на 8,4% выше уровня прошлого года. Но останавливаться на достигнутых результатах нам рано: в сравнении с докризисным 2008 годом объем погрузки составил 95,5%, поэтому коллективу дороги предстоит еще очень большая работа по привлечению грузов. Безусловно, хороших производственных результатов удается достичь благодаря высокому профессионализму работников наших подразделений. Со своей стороны, мы много делаем для обеспечения не только комфортных условий труда, но и высокого качества жизни железнодорожников и их семей», — подчеркнул Владимир Рейнгардт.

По словам первого заместителя председателя РОСПРОФЖЕЛА Сергея Чернова, на Красноярской железной дороге все социальные обязательства перед работниками предприятий, а также неработающими пенсионерами выполняются в полном объеме и в четко обозначенные Коллективным договором сроки.

«Для того, чтобы компания имела источник формирования социальных гарантий, необходимо постоянно повышать ответственность каждого за результаты его труда, укреплять производственную и трудовую дисциплину, развивать творческий подход к работе, повышать эффективность железнодорожного транспорта. Все эти меры успешно реализуются на Красноярской магистрали», — подчеркнул Сергей Чернов.

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