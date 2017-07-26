Две свиньи погибли в регионе, но не от африканской чумы

Областные власти проводят превентивные меры защиты, в том числе создается особая 20-километровая зона на границе с Омском и Казахстаном. Также ведется отстрел диких кабанов как возможных разносчиков вируса чумы. Губернатор Новосибирской области Владимир Городецкий жестко предупредил глав районов об обязательном скрупулезном принятии всех превентивных мер.

— Действительно, свиная чума — факт, который имеет место быть: в понедельник я разговаривал с губернатором Омской области Виктором Назаровым, и действительно, там в семи районах, 29 населенных пунктах зафиксирована африканская чума свиней, — сказал Владимир Городецкий во время пресс-конференции 26 июля в региональном правительстве.

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— В районах, где объявлен карантин, должны проводиться следующие меры: там, где есть очаги чумы — полное уничтожение животных, обработка (а в большей степени уничтожение) помещений, где находились животные. Мы граничим с этими районами, поэтому вышло распоряжение комиссии по чрезвычайным ситуациям. Необходимо следить, произошел ли падеж.

Губернатор сообщил, что в понедельник, 24 июля, на территории Новосибирской области были зафиксированы случаи падежа двух свиней. Но анализы показали, что животные погибли не от чумы, а по другим причинам. Вводится еще такая мера как отстрел диких кабанов, потому что распространителями в большей степени являются они.

— По Омской области пока нет заключения расследования, по какой причине вирус чумы был занесен на территорию региона, — уточнил губернатор, — Мы еще будем рассматривать с министерством сельского хозяйства дорожную карту всех превентивных мер. Во-первых, напомню, что в случае объявления карантина запрещается вывоз с территории региона любой сельскохозяйственной продукции. А это сразу может отразиться на экономике. Во-вторых, в случае уничтожения поголовья свиней в частном секторе надо компенсировать потери. Мы внесли в распоряжение МЧС создание особой 20-километровой зоны, сопряженной с Омском и Казахстаном.