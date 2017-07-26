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11:54 (мск), источник: Коммерсантъ

В Прикамье половина урожая кукурузы потеряна из-за дождей

Как сообщил сегодня на заседании правительства врио губернатора Пермского края Максим Решетников, неблагоприятные погодные условия привели к тому, что к середине июля переувлажнение зафиксировано в 20 территориях, в шести районах введен режим чрезвычайной ситуации.

«В этом году из-за неблагоприятных погодных условий аграрии Пермского края стали сеять культуры позже на 5−7 дней. Мы ежедневно получаем погодные сводки и ждем устойчивого тепла. Однако погода продолжает подводить: непрекращающиеся дожди, переувлажнение почвы, уровень осадков превысил норму в 3−4 раза, среднесуточная температура ниже нормы. Кормозаготовительная техника не может выйти в поля», — рассказал министр сельского хозяйства Пермского края Александ Козюков.

По его словам, недостаток тепла, солнца и чрезмерное переувлажнение почвы негативно сказались на развитии кукурузы. В Пермском крае она посеяна на площади 14 тыс. га. Сейчас зафиксирована потеря 50% урожая этой культуры.

На 25 июля заготовлено 31,7% кормов от планируемого объема. В сельхозпредприятиях 18 из 35 сельскохозяйственных муниципальных районов края заготовлено менее 30% от плана.

Для неприменения санкций по возврату субсидий аграриями до 10 августа на территории всего Пермского края планируется ввести режим ЧС. Кроме того, планируется внести изменения в госпрограмму развития сельского хозяйства в части увеличения страховых выплат сельхозтоваропроизводителям с 5 до 19 млн руб.

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