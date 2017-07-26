Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Тюменские хирурги пересадили мужчине почти всю кожу
СМИ: Порошенко ответил Путину на переговорах нормандской четверки
Путин назвал свой псевдоним времен разведшколы
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Джонни Депп купил диван из шоу Кардашьянов в подарок дочери
В Москве простились с Владимиром Толоконниковым
Самые надежные автомобили в Германии: полный список
Большой кроссовер Mazda CX-8: первые фото
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Мелания Трамп вышла в свет в летнем платье за $2 тыс (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
11:49 (мск), источник: Югополис

На ремонт 50 улиц Краснодара выделят 3,5 млрд рублей

Работы на подъездной дороге к Индустриальному будут завершены к ноябрю, на ул. Новороссийской — к концу этого года, на Тургенева и Восточно-Кругликовской — в 2018 году.

Источник: Югополис

В частности, на реконструкцию улицы Восточно-Кругликовской в 2017 году направлено 294 млн рублей. Кроме того, на капитальный ремонт улиц Новороссийской и Тургенева в текущем году выделено 360 млн и 450 млн рублей соответственно, сообщает пресс-служба администрации края.

Как сообщал «Югополис», во время недавнего визита в Краснодар премьер-министра РФ Дмитрия Медведева житель города пожаловался ему на плохое состояние дорог, в частности, улицы Тургенева.

Как сообщили «Югополису» в администрации Краснодара, после завершения конкурсной процедуры на электронной площадке по определению подрядчика капитального ремонта ул. им. Тургенева, в первой декаде августа будет заключён контракт с победителем аукциона и начнутся работы. Капитальный ремонт будет продолжаться в течение двух лет. Улица Тургенева будет отремонтирована на протяжении от Северной до Монтажников. На улице Тургенева заменят не только асфальт, но и коммуникации, а также благоустроят тротуары и приведут в порядок освещение.

О масштабном ремонте дорог в Краснодаре заговорили после того, как губернатор региона, проехав по городским улицам, ужаснулся царящему на них беспределу и пообещал строго спросить с ответственных лиц. Самыми разбитыми жители города называли краснодарские улицы Тургенева и Новороссийскую.

Как сообщал «Югополис», во время прямой линии в президентом России Владимиром Путиным краснодарский студент пожаловался на ужасное состояние улицы Новороссийской. Студент также показал видеоролик с ямами, снятый там. Путин подчеркнул, что такого быть не должно.

Вскоре стало известно о принятом решении о выделении Краснодару в 2017 году более 3 млрд рублей на капитальный ремонт дорог. В настоящее время он идет на многих городских улицах.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
Владелец Афипского НПЗ может продать предприятие
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Петра Порошенко
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
Москалькова выступила за прохождение россиянками службы в армии
Хакеры украли данные 400 тыс. клиентов банка UniCredit
Замглавы Минэнерго РФ может попасть под санкции из-за турбин
В НАСА разрабатывают сверхзвуковой сверхтихий самолет
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 44, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
5 правил быстрого ремонта
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Леди
Как выглядят самые модные сумки этого лета (фото) Даже не пытайтесь положить в эти миниатюрные сумки компьютер, косметичку, органайзер, дополнительную пару туфель и кошелек, забитый всеми дисконтными картами мира.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь