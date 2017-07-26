На ремонт 50 улиц Краснодара выделят 3,5 млрд рублей
Работы на подъездной дороге к Индустриальному будут завершены к ноябрю, на ул. Новороссийской — к концу этого года, на Тургенева и
Работы на подъездной дороге к Индустриальному будут завершены к ноябрю, на ул. Новороссийской — к концу этого года, на Тургенева и
В частности, на реконструкцию улицы
Как сообщал «Югополис», во время недавнего визита в Краснодар
Как сообщили «Югополису» в администрации Краснодара, после завершения конкурсной процедуры на электронной площадке по определению подрядчика капитального ремонта ул. им. Тургенева, в первой декаде августа будет заключён контракт с победителем аукциона и начнутся работы. Капитальный ремонт будет продолжаться в течение двух лет. Улица Тургенева будет отремонтирована на протяжении от Северной до Монтажников. На улице Тургенева заменят не только асфальт, но и коммуникации, а также благоустроят тротуары и приведут в порядок освещение.
Как сообщал «Югополис», во время прямой линии в президентом России Владимиром Путиным краснодарский студент пожаловался на ужасное состояние улицы Новороссийской. Студент также показал видеоролик с ямами, снятый там. Путин подчеркнул, что такого быть не должно.
Вскоре стало известно о принятом решении о выделении Краснодару в 2017 году более 3 млрд рублей на капитальный ремонт дорог. В настоящее время он идет на многих городских улицах.