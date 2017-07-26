На ремонт 50 улиц Краснодара выделят 3,5 млрд рублей

Источник: Югополис

В частности, на реконструкцию улицы Восточно-Кругликовской в 2017 году направлено 294 млн рублей. Кроме того, на капитальный ремонт улиц Новороссийской и Тургенева в текущем году выделено 360 млн и 450 млн рублей соответственно, сообщает пресс-служба администрации края.

Как сообщал «Югополис», во время недавнего визита в Краснодар премьер-министра РФ Дмитрия Медведева житель города пожаловался ему на плохое состояние дорог, в частности, улицы Тургенева.

Как сообщили «Югополису» в администрации Краснодара, после завершения конкурсной процедуры на электронной площадке по определению подрядчика капитального ремонта ул. им. Тургенева, в первой декаде августа будет заключён контракт с победителем аукциона и начнутся работы. Капитальный ремонт будет продолжаться в течение двух лет. Улица Тургенева будет отремонтирована на протяжении от Северной до Монтажников. На улице Тургенева заменят не только асфальт, но и коммуникации, а также благоустроят тротуары и приведут в порядок освещение.

О масштабном ремонте дорог в Краснодаре заговорили после того, как губернатор региона, проехав по городским улицам, ужаснулся царящему на них беспределу и пообещал строго спросить с ответственных лиц. Самыми разбитыми жители города называли краснодарские улицы Тургенева и Новороссийскую.

Как сообщал «Югополис», во время прямой линии в президентом России Владимиром Путиным краснодарский студент пожаловался на ужасное состояние улицы Новороссийской. Студент также показал видеоролик с ямами, снятый там. Путин подчеркнул, что такого быть не должно.