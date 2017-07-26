Прокуратура оспаривает продажу здания автостанции в Лысковском районе Нижегородской области
Прокуратура оспаривает продажу здания автостанции в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом сообщила прокуратура региона 25 июля 2017 года.
Прокуратура оспаривает продажу здания автостанции в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом сообщила прокуратура региона 25 июля 2017 года.
Прокуратура оспаривает договор
В материалах дела арбитражного суда также поясняется, что при продаже спорного имущества
Как в свою очередь отмечает прокуратура региона, директор предприятия продал единственное здание районной автостанции. При этом ЛПАП продолжает использование здание, но уже по договору об оказании транспортных услуг. Прокуратурой района организована доследственная проверка.
Что касается дела в арбитражном суде, очередное заседание назначено на 31 июля. В качестве третьих лиц привлекается Земское собрание района.