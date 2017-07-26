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11:53 (мск), источник: НИА-Нижний Новгород

Прокуратура оспаривает продажу здания автостанции в Лысковском районе Нижегородской области

Прокуратура оспаривает продажу здания автостанции в Лысковском районе Нижегородской области. Об этом сообщила прокуратура региона 25 июля 2017 года.

Источник: НИА-Нижний Новгород

Прокуратура оспаривает договор купли-продажи от 1 января 2017 года между МУП «Лысковское ПАП» и ООО «ЛИИ», по которому было продано здание ЛПАП общей площадью 401,7 кв.м. за 3,78 млн рублей.

В материалах дела арбитражного суда также поясняется, что при продаже спорного имущества каких-либо сообщений в средствах массовой информации, либо где-то еще, не публиковалось, ЛПАП направило лишь потенциальным покупателям письма, в том числе ООО «ЛИИ», о возможности покупки имущества.

Как в свою очередь отмечает прокуратура региона, директор предприятия продал единственное здание районной автостанции. При этом ЛПАП продолжает использование здание, но уже по договору об оказании транспортных услуг. Прокуратурой района организована доследственная проверка.

Что касается дела в арбитражном суде, очередное заседание назначено на 31 июля. В качестве третьих лиц привлекается Земское собрание района.

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