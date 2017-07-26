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11:58 (мск), источник: Хабаровский край сегодня

На реализацию проектов ТОС Хабаровского края добавили 26 млн рублей

В регионе проведут ещё один этап конкурса до конца года.

Источник: Reuters

В Хабаровском крае решили увеличить финансирование проектов ТОС (территориального общественного самоуправления) на 26 млн рублей. Как сообщает ИА «Хабаровский край сегодня», об этом на заседании конкурсной комиссии по отбору проектов заявил губернатор региона Вячеслав Шпорт.

Всего на второй этап конкурса поступило 127 проектов от 103 ТОС. Из них большая часть собирается заниматься благоустройством территории и реконструкцией объектов. Это строительство детских и спортивных площадок, восстановление и ремонт дворовых территорий, уличных лестниц, газонов, дорог, реставрация памятных мест, установка опор освещений, устройство ливневых канализаций и прочее.

В списке победителей — 25 ТОСов, которые опередили остальных заявителей по количеству набранных баллов. Между ними планируется распределить 4 млн рублей.

«Мы видим, как граждане на местах заинтересованы в реализации своих социальных проектов. Мы добавляем на конкурс ещё 26 миллионов рублей. Это позволит поддержать 100 социально значимых проектов ТОС в рамках второго этапа и увеличить его финансирование с 4 до 20 млн. Кроме того, в этом году будет проведён третий конкурс на 10 млн рублей. Так же планируется предусмотреть в бюджете на поддержку ТОС в 2018 году не менее 50 млн», — сказал Вячеслав Шпорт.

На сегодняшний день в регионе свою деятельность осуществляют 170 ТОС в 16 муниципальных районах и Комсомольске-на-Амуре.

Как ранее сообщало агентство, первый конкурс проектов ТОС прошёл в апреле этого года. В нём приняло участие 111 проектов от 73 ТОС 39 поселений края. По результатам конкурсного отбора поддержку получили 29 проектов ТОС в 26 поселениях. Общая сумма грантов составила 6 млн рублей.

Отметим, что за период с апреля по июнь количество ТОС увеличилось с 102 до 170. Также расширилась и география ТОС с 5 муниципальных районов до 17. Не созданы такие организации в Тугуро-Чумиканском районе и в Хабаровске.

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