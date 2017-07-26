Власти Санкт-Петербурга не смогли отстоять логотип студии Лебедева
Арбитражный суд
Арбитражный суд
Администрация
В ведомстве изданию сообщили, что не намерены сдаваться и будут подавать апелляцию. При этом, по словам главы комитета Андрея Мушкарева, город готов расторгнуть контракт со «Студией Артемия Лебедева», но просит разрешить использование логотипа, который уже стал узнаваемым.
В декабре 2016 года Федеральная антимонопольная служба возбудила дело в отношении комитета по туризму
Рассматривая заявление от ООО «Маркетинговая компания «Григорьев Борис и партнеры», ФАС установила, что ведомство и ООО «Студия Арт. Лебедева» конфиденциально заключили соглашение на разработку туристического логотипа города без проведения открытых торгов.
Так как договор со Студией Лебедева был заключен как с единственным поставщиком и другие участники рынка не знали об этом, антимонопольное ведомство пришло к выводу, что комитет создал дискриминационные условия на рынке и нарушил закон о защите конкуренции. Комитету по туризму предписали расторгнуть договор.
Занизив стоимость, комитет по туризму, по его мнению, устранил конкуренцию и нарушил права остальных участников рынка.
В комитете заявляли, что выполнить предписание ФАС невозможно, так как на момент заключения договора ведомство действовало не как орган госвласти и на него не распространялись положения закона о защите конкуренции.