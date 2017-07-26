В августе пять районов Перми частично останутся без воды

• Свердловский район (м/р Н. Островского, ограниченный улицами Пушкина, Сибирская и Чернышевского, в том числе дома по ул. Чернышевского с 1 по 11);

• Индустриальный район (ул. Ш. Космонавтов 110, 112, 114);

• Мотовилихинский район (без воды часть м/р Городские горки от ул. Уральская до ул. Макаренко, м/р Цирк, м/р Рабочий поселок);

• Дзержинский район (полностью левобережная часть, м/р Мильчакова — с водой, кроме дома по ул. Ш. Космонавтов, 57);

• Ленинский район (полностью левобережная часть, кроме: ул. Луначарского от ул. Сибирской до ул. Попова; ул. Пушкина от ул. Сибирская до ул. Попова; Комсомольский просп. 27, 29, 30, 31а, 32, 33, 34, 34а, 34б, 36, 38; ул. Екатерининская от ул. Газеты Звезда до ул. Куйбышева; ул. Ленина 58,58а; ул. Куйбышева 16, 31, 33, 36, 39, 39а, 43, 46, 48);

• Пермский район: м/р Кондратово.



Пониженное давление и перебои водоснабжения:



• Мотовилихинский район: часть м/р Городские горки от ул. Макаренко до ул. Старцева, м/р Вышка-1;

• Свердловский район: ул. Сибирская от ул. Пушкина до ул. Чернышевского; ул. Г. Звезда от ул. Пушкина до ул. Белинского;

• Ленинский район: квартал, ограниченный улицами: Комсомольский просп. Пушкина-Сибирская-Луначарского.



К социальным объектам будет организован подвоз воды.



В этом году было решено отменить плановый останов Чусовских сооружений. Его проведут в 2018 году.