В аэропорту «Симферополь» появятся сухой фонтан и ландшафтный парк

В частности, территория площади будет состоять из трех частей. Зонирование выполнят с помощью огромного парка. Он поделит парковку на восточную и западную, а соединит их пешеходными дорожками. В парке высадят крымские растения, которые благодаря разным размеру и цвету будут создавать эффект «волны».

«Таким образом, общая концепция строительства нового терминала, которая носит название “Крымская волна”, будет воплощена не только в криволинейных фасадах здания аэропорта, но и в ландшафтном дизайне. “Волны” будут создавать степные кустарники, а также цветы, которые ярко цветут весной и меняют свою окраску к осени. Каждая цветочная “волна” будет иметь свой цвет и изгиб. Для создания эффекта на “волны” будут подсажены определенные виды растений, которые отличаются по высоте, периоду цветения, плодоношения и окраске», — говорится в сообщении.

В пресс-службе напомнили, что первоначальный проект предполагал строительство на привокзальной площади искусственного водоема. Однако от этой идеи решили отказаться из соображений безопасности полетов, так как водоемы могут привлекать птиц.

Несмотря на изменения в проекте, все работы, по заверениям подрядчиков, будут выполнены в изначально установленные сроки.

В настоящий момент на строительной площадке нового терминала продолжаются работы по устройству кровли здания. Строители выполнили более 36% от всего объема. Также ведется монтаж инженерных сетей на трех этажах терминала и «черновая» отделка — стяжка пола и штукатурные работы.