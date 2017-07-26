Air Moldova объясняет вчерашние задержки рейсов

Источник: Noi.md

«Самолет, который должен был лететь в Кишинев и обслужить рейс в Лиссабон 25.07.2017, в 19:30, задержался в аэропорту во Флоренции более чем на два часа из-за неблагоприятных погодных условий, сильного урагана.

Читайте также Огромные пробки на таможнях из-за сезона отпусков

После посадки в Кишиневском международном аэропорту, он не имел возможности взлететь в Лиссабон, так как Лиссабонский аэропорт закрывается на ночь.

По этой причине рейс был перенесен на сегодня, учитывая доступность воздушного судна и разрешение на посадку / взлет из Лиссабона.

Следовательно, рейс Кишинев-Лиссабон будет осуществлен сегодня в 19:30, говорится в пресс-релизе Air Moldova.