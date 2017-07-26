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14:11 (мск), источник: Noi.md

Air Moldova объясняет вчерашние задержки рейсов

Вчера пассажирам пришлось ждать несколько часов в Кишиневском аэропорту, чтобы лететь в Лиссабон, но в последнюю минуту им сказали, что рейс был отменен. Сегодня Air Moldova объясняет вчерашнюю задержку рейса, отмечает NOI.md.

Источник: Noi.md

«Самолет, который должен был лететь в Кишинев и обслужить рейс в Лиссабон 25.07.2017, в 19:30, задержался в аэропорту во Флоренции более чем на два часа из-за неблагоприятных погодных условий, сильного урагана.

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После посадки в Кишиневском международном аэропорту, он не имел возможности взлететь в Лиссабон, так как Лиссабонский аэропорт закрывается на ночь.

По этой причине рейс был перенесен на сегодня, учитывая доступность воздушного судна и разрешение на посадку / взлет из Лиссабона.

Следовательно, рейс Кишинев-Лиссабон будет осуществлен сегодня в 19:30, говорится в пресс-релизе Air Moldova.

Кроме того, пассажиры, которые вчера утром должны были прилететь в Кишинев с греческих островов, прибыли только сегодня утром. Пассажиры говорят, что до сих пор не получили никакого объяснения, несмотря на то потеряли день запланированного отпуска.

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