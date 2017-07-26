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12:31 (мск), источник: Город Казань.KZN.RU

Турист на Кубке конфедераций в Казани в среднем потратил более 30 тысяч рублей

Центр развития туризма РТ представил портрет болельщика, посетившего столицу Татарстана в рамках футбольного турнира.

Источник: Город Казань.KZN.RU

(Город Казань KZN.RU, 26 июля). Расходы болельщика во время пребывания в Казани в рамках Кубка конфедераций в среднем составили 30191,4 рубля. Такие данные представлены в проекте «Портрет туриста», который разработал Центр развития туризма Республики Татарстан при поддержке Государственного комитета РТ по туризму.

В исследовании представлен анализ портрета болельщика, посетившего Казань в период проведения в столице Татарстана матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 с 16 по 28 июня.

Так, в опросе участвовали респонденты-болельщики из России. Как выяснилось, большинство из них приехали из Москвы (15,8%), Санкт-Петербурга (9,2%), Самары (9,2%), Башкирии (8,3%) и Нижнего Новгорода (7%). Кроме того, интервьюерами были опрошены болельщики из Чили, Мексики, Казахстана, Германии, Узбекистана, США, Португалии, Бразилии, Великобритании, Китая, Италии, Ирака, Таджикистана, Киргизии, Канады, ЮАР, Украины, Польши и Эстонии (34,7%). Соотношение опрошенных российских и иностранных болельщиков — 65,3% и 34,7% соответственно.

Портрет болельщика, посетившего Казань в рамках матчей Кубка конфедераций, можно описать следующим образом — мужчина в возрасте от 26 до 35 лет, который прилетел в столицу РТ на самолете (45%) или приехал на поезде (27,2%) в компании друзей (29,5%) и остановился в отеле (38,5%) на 2−3 дня (51%).

Своей поездкой в Татарстан болельщик остался доволен и хотел бы вернуться в Казань снова, а также будет рекомендовать республику для посещения своим родным и близким. В Казани кроме матчей болельщик посетил музеи города (71,7%) и ночные развлекательные заведения (19,8%).

К чемпионату мира по футболу в 2018 году футбольные фанаты хотели бы видеть в Казани большее количество центров выдачи и регистрации паспорта болельщика и билетных центров, собственную фан-зону. Также болельщики выразили желание повысить уровень владения английским языком у сотрудников в сфере сервиса и предоставления услуг для более эффективной коммуникации с иностранными гостями.

Напомним, по итогам четырех матчей, общее число болельщиков, которые посетили матчи кубка на стадионе «Казань Арена», составило 155034 человека.

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Турист на Кубке конфедераций в Казани в среднем потратил более 30 тысяч рублей
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