Турист на Кубке конфедераций в Казани в среднем потратил более 30 тысяч рублей
Центр развития туризма РТ представил портрет болельщика, посетившего столицу Татарстана в рамках футбольного турнира.
Центр развития туризма РТ представил портрет болельщика, посетившего столицу Татарстана в рамках футбольного турнира.
(Город Казань KZN.RU, 26 июля). Расходы болельщика во время пребывания в Казани в рамках Кубка конфедераций в среднем составили 30191,4 рубля. Такие данные представлены в проекте «Портрет туриста», который разработал Центр развития туризма Республики Татарстан при поддержке Государственного комитета РТ по туризму.
В исследовании представлен анализ портрета болельщика, посетившего Казань в период проведения в столице Татарстана матчей Кубка конфедераций FIFA 2017 с 16 по 28 июня.
Так, в опросе участвовали
Своей поездкой в Татарстан болельщик остался доволен и хотел бы вернуться в Казань снова, а также будет рекомендовать республику для посещения своим родным и близким. В Казани кроме матчей болельщик посетил музеи города (71,7%) и ночные развлекательные заведения (19,8%).
К чемпионату мира по футболу в 2018 году футбольные фанаты хотели бы видеть в Казани большее количество центров выдачи и регистрации паспорта болельщика и билетных центров, собственную
Напомним, по итогам четырех матчей, общее число болельщиков, которые посетили матчи кубка на стадионе «Казань Арена», составило 155034 человека.