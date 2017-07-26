Хакеры украли данные 400 тыс. клиентов банка UniCredit

Хакеры, предположительно, получили доступ к клиентским данным крупнейшего итальянского банка UniCredit, проведя за последние 10 месяцев ряд кибератак. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление банка. Речь идет примерно о 400 тыс. клиентов итальянского банка.
Две атаки произошли в сентября и октябре в прошлом году, а затем еще две в июне и июле, но в ходе атаки не были украдены пароли пользователей, приводит агентство заявление кредитной организации.
Атаки были проведены через внешнего коммерческого партнера банка, которые не называется. Также UniCredit не раскрыл, как хакеры получили доступ к данным пользователей и когда банк обнаружил утечку.
В UniCredit заявили, что приняли все меры, необходимые для предотвращения кражи данных.
На фоне этих сообщений акции банка снизились примерно на 1%, с €16,97 до 16,86 за акцию. Минимальный порог, которого достигали ценные бумаги банка в среду — €16,78.
Российский ЮниКредит от атаки не пострадал. «Банк Италии к российскому банку не имеет никакого отношения — это просто объединенная группа с объединенными партнерскими отношениями. В нашем банке никаких хакерских атак не было, все в порядке», — рассказали РБК в колл-центре ЮниКредит банка.