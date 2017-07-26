Хакеры украли данные 400 тыс. клиентов банка UniCredit

Источник: AP 2017

​Хакеры, предположительно, получили доступ к клиентским данным крупнейшего итальянского банка UniCredit, проведя за последние 10 месяцев ряд кибератак. Об этом сообщает Reuters со ссылкой на заявление банка. Речь идет примерно о 400 тыс. клиентов итальянского банка.

Две атаки произошли в сентября и октябре в прошлом году, а затем еще две в июне и июле, но в ходе атаки не были украдены пароли пользователей, приводит агентство заявление кредитной организации.

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Атаки были проведены через внешнего коммерческого партнера банка, которые не называется. Также UniCredit не раскрыл, как хакеры получили доступ к данным пользователей и когда банк обнаружил утечку.

В UniCredit заявили, что приняли все меры, необходимые для предотвращения кражи данных.

На фоне этих сообщений акции банка снизились примерно на 1%, с €16,97 до 16,86 за акцию. Минимальный порог, которого достигали ценные бумаги банка в среду — €16,78.

Российский ЮниКредит от атаки не пострадал. «Банк Италии к российскому банку не имеет никакого отношения — это просто объединенная группа с объединенными партнерскими отношениями. В нашем банке никаких хакерских атак не было, все в порядке», — рассказали РБК в колл-центре ЮниКредит банка.