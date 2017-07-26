Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
Роспотребнадзор предупредил об опасности спиннеров
Савченко за 20 секунд матом описала ситуацию на Украине
Покупателей жилья защитит новый закон
Как 34-летняя Ходченкова выглядит в купальнике (фото)
Почему отмена роуминга может сделать мобильную связь дороже ФАС дала операторам две недели на отмену роуминга внутри страны
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
СМИ: ведущий Первого канала развёлся с супругой
СМИ: Ходченкова обескуражила Сеть фото в бикини
Смелое фото 39-летней Толкалиной возмутило пользователей Сети
48-летняя дочь миллиардера с размахом отметила свадьбу (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
8Открылся монумент жертвам катастрофы MH17
10Вокалист Linkin Park покончил с собой
14:18 (мск), источник: Комсомольская правда

Петербург — самый популярный город для российских туристов в День ВМФ

Один день пребывания в Северной столице обойдется гостям примерно в 3 тысячи рублей.

Петербург — не только один из любимых городов для российских туристов, но и самый популярный туристический город в День Военно-Морского флота. Именно в Северную столицу стремятся как можно больше желающих отметить этот праздник.

Читайте также
Атомный крейсер «Петр Великий» прибыл в Петербург для участия в параде

Еще бы, ведь именно в Петербурге 30 июля пройдет Главный военно-морской парад с участием более 20 боевых кораблей, среди которых — корабли-гиганты.

Кроме Петербурга в Топ-10 самых востребованных в День ВМФ городов вошли Севастополь, Владивосток, Новороссийск, Керчь, Петропавловск-Камчатский, калининградский порт Балтийск, Архангельск, Астрахань и замыкает десятку мурманский город Североморск.

Рейтинг составили аналитики ТурСтата, исследовав данные сервисов бронирования отелей и предложений туристических компаний.

Кроме того, эксперты подсчитали, сколько денег надо готовить приезжим, желающим понаблюдать за парадом.

Итак, туристический бюджет в Петербурге и Владивостоке составит 3 тысячи рублей в день, в Севастополе — 2800 рублей, а в Новороссийске — 2500 рублей.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
 Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
"Игра престолов": математик вычислил, кто из героев умрет последним
Сын Елены Яковлевой, весь покрытый тату, отправился в ЗАГС в черном
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Петра Порошенко
Мизулина предложила провести всероссийское родительское собрание
Москалькова выступила за прохождение россиянками службы в армии
Расследование дела «пьяного» мальчика из Балашихи завершено
Обвиняемый в убийстве 9 человек под Тверью признан вменяемым
Siemens не будут штрафовать из-за отправленных в Крым турбин
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 4х4, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Покупателей жилья защитит новый закон
«Горбушкин двор» застроят жилыми домами
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
На чем смело можно экономить при ремонте
Перегородки из стекла в квартире: 5 примеров
Дачный домик в Дании: старые стены, современная обстановка
Балкон мечты: идеи обустройства и оформления
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь