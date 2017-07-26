Петербург — самый популярный город для российских туристов в День ВМФ
Один день пребывания в Северной столице обойдется гостям примерно в 3 тысячи рублей.
Один день пребывания в Северной столице обойдется гостям примерно в 3 тысячи рублей.
Петербург — не только один из любимых городов для российских туристов, но и самый популярный туристический город в День
Еще бы, ведь именно в Петербурге 30 июля пройдет Главный
Кроме Петербурга в Топ-10 самых востребованных в День ВМФ городов вошли Севастополь, Владивосток, Новороссийск, Керчь,
Рейтинг составили аналитики ТурСтата, исследовав данные сервисов бронирования отелей и предложений туристических компаний.
Итак, туристический бюджет в Петербурге и Владивостоке составит 3 тысячи рублей в день, в Севастополе — 2800 рублей, а в Новороссийске — 2500 рублей.