Петербург — самый популярный город для российских туристов в День ВМФ

Петербург — не только один из любимых городов для российских туристов, но и самый популярный туристический город в День Военно-Морского флота. Именно в Северную столицу стремятся как можно больше желающих отметить этот праздник.

Еще бы, ведь именно в Петербурге 30 июля пройдет Главный военно-морской парад с участием более 20 боевых кораблей, среди которых — корабли-гиганты.

Кроме Петербурга в Топ-10 самых востребованных в День ВМФ городов вошли Севастополь, Владивосток, Новороссийск, Керчь, Петропавловск-Камчатский, калининградский порт Балтийск, Архангельск, Астрахань и замыкает десятку мурманский город Североморск.

Рейтинг составили аналитики ТурСтата, исследовав данные сервисов бронирования отелей и предложений туристических компаний.

Кроме того, эксперты подсчитали, сколько денег надо готовить приезжим, желающим понаблюдать за парадом.