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12:58 (мск), источник: dostup1.ru

В 2018 году у проблемного «Гринфлайта» останется не более 2 тыс. дольщиков

Только за первое полугодие 2017 компания вручила ключи от новеньких квартир 830 семьям.

Источник: dostup1.ru

К 2018 году у компании «Гринфлайт» (ЖК «Академ Riverside») останется не более 2 тыс. дольщиков — такое заявление в среду, 26 июля, сделал гендиректор компании Олег Лакницкий в ходе публичных слушаний по механизмам защиты прав и интересов участников долевого строительства в Челябинской области, передает корреспондент Агентства новостей «Доступ».

По словам Лакницкого, из 28 проблемных домов «Гринфлайт» на сегодняшний день достроил и сдал восемь — три в прошлом году и пять в текущем. Ключи от своих квартир получили более 1,2 тыс. семей. «До конца года мы планируем сдать еще шесть домов. Таким образом, к 2018 году у нас останется чуть больше 2 тыс. дольщиков, которые при “попутном ветре” отметят новоселье в начале 2019 года», — сказал Лакницкий.

Публичные слушания прошли в большом зале регионального Заксобрания. Участвовали важные политические фигуры Южного Урала, депутаты Госдумы, чиновники и представители фирм-застройщиков. Пригласили и самих дольщиков — пока еще несостоявшиеся собственники «подтянулись» с большинства крупных недостроев области. Спикеры говорили о создании рабочих групп, компенсационном фонде, открытости и прозрачности.

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Однако Лакницкий выступил категорично против подобных инициатив: «Мое личное мнение — долевое строительство вообще не нужно! Оно не нужно! Вот вы говорите — компенсационный фонд в случае беды выручит. Компенсационный фонд — альтернатива страховщикам? Они, я напомню, собрали с дольщиков 150 млрд рублей и не произвели ни одной выплаты! Где эти деньги? Куда они ушли? С компенсационным фондом будет также», — сказал Лакницкий.

Некоторые участники слушаний встали и начали ему аплодировать.

На сегодняшний день в Челябинской области официально зарегистрировано 1 185 обманутых дольщиков, которые внесли деньги для строительства 33 многоквартирных домов таких компаний-застройщиков, как ООО «Гринфлайт» (ЖК «Академ Riverside»), ООО «Град» (ЖК «Новоград»), ООО «Строительные технологии города» (ЖК «Оникс»), ООО «Уральская строительная компания» (ЖК «Княжеский»). Регион вошел в ТОП-10 субъектов России с наиболее острой ситуацией по долевому строительству. Фактически на Южном Урале насчитывается почти 5 тыс. жертв недобросовестных застройщиков, 90% из них — дольщики «Гринфлайта».

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