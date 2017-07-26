Mail.RuПочтаМой МирОдноклассникиИгрыЗнакомстваНовостиПоискВсе проекты
Ночью и с одним чемоданом: Панайотов перебежал границу России
НИИ им. Бурденко оказался в центре скандала
Самолет экстренно сел в Саратове, столкнувшись со стаей птиц
СМИ рассказали, как научный руководитель Путина стал миллиардером
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Что нужно знать о новых нормах провоза багажаКаких изменений ждать путешественникам в сентябре
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей
59-летняя Мишель Пфайффер снимется в экранизации комикса
Спасатели на «Ниве» получили штраф за езду на скорости 206 км/ч
Toyota за 500 тысяч евро: онлайн из Испании
Пушков сказал, что будет, если Трамп согласится на санкции – СМИ
В Украине о гибели отряда в Донбассе: Адская ночь
Дрю Берримор через год после развода выходит замуж в 4-й раз
Мелания Трамп вышла в свет в летнем платье за $2 тыс (фото)
С Порошенко случились сразу две неприятности из-за США – СМИ
Лазер на атомном ледоколе РФ пугает США – СМИ
Дачники попали под вторую «амнистию»
10 интересных идей для фартука на кухне
Фоторепортажи
10Землетрясение в Эгейском море
10Политические битвы
13:03 (мск), источник: Uralpress.ru

Дубровский продолжает работу в Казахстане

Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с участниками деловой делегации, которые приехали на Международную выставку «ЭКСПО-2017» в Астану в целях поиска и укрепления международных бизнес-контактов.

Как сообщили в пресс-службе главы региона, Борис Дубровский обсудил с менеджерами АЗ «Урал» вопросы продвижения автомобилей автозавода на рынке Казахстана. По словам директора по продажам АЗ «Урал» Максима Пьяных, в настоящее время предприятие столкнулось с проблемами сбыта продукции на территории Республики. Губернатор рекомендовал менеджменту компании тщательно проработать стратегию продвижения продукции в Казахстане. «Необходимо проработать вопрос с акционерами. Как только вы представите детальную дорожную карту, мы готовы включиться в работу, — уточнил Борис Дубровский. — Нам интересно, чтобы ваше предприятие развивалось, наращивало объемы».

В общей сложности представители более двадцати южноуральских компаний смогли задать интересующие вопросы губернатору. Предприниматели интересовались программами поддержки инновационной продукции, возможностью внесения изменений в федеральное и региональное законодательство, участием в экологических проектах на территории Челябинской области.

Напомним, в рамках тематической недели региона на ЭКСПО в Астане прошел бизнес-форум, а также переговоры в формате b2b для челябинских и казахстанских предприятий.

Пока ни одного комментария, будьте первым!
Чтобы оставить комментарий, вам нужно авторизоваться.
Правила размещения комментариев
Правила размещения комментариев
31 день подписки от 59 рублей
Оплатить подписку
В Челябинске в ночной драке пробили голову известному музыканту
Россия подготовит «болезненную» для США реакцию на санкции
Суд обязал СБУ возбудить уголовное дело против Петра Порошенко
Сенат США не поддержал отмену Obamacare
Москалькова выступила за прохождение россиянками службы в армии
Хакеры украли данные 400 тыс. клиентов банка UniCredit
Замглавы Минэнерго РФ может попасть под санкции из-за турбин
В НАСА разрабатывают сверхзвуковой сверхтихий самолет
Спорт
7 знаковых матчей антирекордной серии Акинфеева Игорь Акинфеев прервал свою серию матчей с пропущенными мячами, и это повод перевернуть самые памятные страницы серии
Авто
Новая Toyota Fortuner: чем она отличается от «Прадо» и «Крузака» Ждали настоящий 44, чтобы покрепче, побольше и подешевле? Есть повод для оптимизма — по нашим данным, в России официально начнут продавать Toyota Fortuner. Что это за модель?
Hi-Tech
Телебашню в Екатеринбурге предложили превратить в майнинг-ферму Идея обратиться с таким обращением к президенту у автора письма возникла, когда он услышал, что президент «заболел» цифровой экономикой
Кино
Первый выпуск шоу Дмитрия Шепелева возмутил телезрителей Передача «На самом деле», с которой телеведущий вернулся на «Первый», по задумке создателей призвана мирить поссорившиеся семьи
Недвижимость
5 правил быстрого ремонта
Тест: Что вы знаете о самых высоких постройках?
Дачники попали под вторую амнистию
Что происходит на рынке недвижимости Москвы
Леди
Мнение: почему нельзя бросать мужчин Латвийский прозаик рассказал, как мужчина переживает расставание с любимой женщиной.
Дети
Леонид Агутин показал фотографию взрослых дочек На странице певца и композитора в Instagram появилось фотография, на которой запечатлены обе его дочери – Елизавета и Полина. Фото подписано кратко: «Папины дочки».
Все о ремонте
Интерьер: классный ремонт в типовой двушке
На чем никогда нельзя экономить при ремонте
Новые тренды: как сделать обычную квартиру ярче
Бетонный пол – новая альтернатива паркету и ламинату
Mail.RuО компанииРеклама
Отменить
RSS
Все новостиГлавные новостиПолитикаЭкономикаОбществоСобытияСпорт
МобильнаяПриложениеИспользование материаловОбратная связь