Дубровский продолжает работу в Казахстане
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с участниками деловой делегации, которые приехали на Международную выставку «ЭКСПО-2017» в Астану в целях поиска и укрепления международных
Губернатор Челябинской области Борис Дубровский встретился с участниками деловой делегации, которые приехали на Международную выставку «ЭКСПО-2017» в Астану в целях поиска и укрепления международных
Как сообщили в
В общей сложности представители более двадцати южноуральских компаний смогли задать интересующие вопросы губернатору. Предприниматели интересовались программами поддержки инновационной продукции, возможностью внесения изменений в федеральное и региональное законодательство, участием в экологических проектах на территории Челябинской области.
Напомним, в рамках тематической недели региона на ЭКСПО в Астане прошел