Дубровский продолжает работу в Казахстане

Как сообщили в пресс-службе главы региона, Борис Дубровский обсудил с менеджерами АЗ «Урал» вопросы продвижения автомобилей автозавода на рынке Казахстана. По словам директора по продажам АЗ «Урал» Максима Пьяных, в настоящее время предприятие столкнулось с проблемами сбыта продукции на территории Республики. Губернатор рекомендовал менеджменту компании тщательно проработать стратегию продвижения продукции в Казахстане. «Необходимо проработать вопрос с акционерами. Как только вы представите детальную дорожную карту, мы готовы включиться в работу, — уточнил Борис Дубровский. — Нам интересно, чтобы ваше предприятие развивалось, наращивало объемы».